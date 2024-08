Italia tutta d’oro. Rossetti e Bacosi impeccabili nello skeet misto

Ascolta ora 00:00 00:00

La spedizione azzurra del tiro sportivo si chiude come meglio non si sarebbe potuto, con la medaglia d’oro nella disciplina più nuova, lo skeet a squadre misto. Diana Bacosi ed Emanuele Rossetti portano a quattro il conto delle medaglie con la vittoria della coppia azzurra, impegnata in finale con la leggenda Hancock e la giovane Smith. I tiratori azzurri sono praticamente perfetti, con il toscano che fa solo un errore mentre la perugina riesce a recuperare nel finale, chiudendo 45-44. Soddisfazione enorme per gli azzurri, che riescono a riscattare la delusione dell’individuale e doppiare le medaglie portate a casa a Tokyo in extremis.

Un cammino trionfale

Di fronte nella finalissima dello skeet misto di fronte le due coppie che finora hanno dominato il torneo al poligono di Chateauroux. Temperature ideali nella giornata di lunedì e la partenza di Emanuele Rossetti e Diana Bacosi è praticamente perfetta. Prima serie pulita per la coppia azzurra mentre la giovane Smith mette un errore: il vantaggio della coppia italiana regge per le due serie successive ma l’errore della Bacosi arriva in pedana 4. Il pareggio dura molto poco, visto che in pedana cinque a sbagliare è ancora la Smith, mentre i due azzurri rimangono perfetti. La leggenda Vincent Hancock continua ad essere precisissimo mentre la compagna sbaglia ancora: l’Italia ha la possibilità di portarsi avanti decisamente: Rossetti non sbaglia niente e anche Diana Bacosi riesce a rimanere concentrata.

Italia avanti di due piattelli a solo due pedane dalla fine della competizione ma ogni errore potrebbe rimettere in gara la coppia statunitense. La penultima serie vede l’errore della medaglia d’oro di Rio 2014 ma quando arriva al tiro Hancock, il primo errore del campione fa tirare un respiro di sollievo agli azzurri: precisissima invece la tiratrice texana. Gli ultimi otto piattelli vedono tirare per primi gli americani: il cinque volte campione del mondo fa un percorso pulito ma recuperare due piattelli non sarà semplice. La Smith prende tutti i suoi piattelli: Stati Uniti che chiudono a 44 punti. Rossetti mette il suo unico errore in finale: Diana Bacosi dovrà fare un percorso perfetto. La tiratrice azzurra è impeccabile: due su due, è medaglia d’oro per l’Italia.

Rossetti: “Medaglia voluta con tutto il cuore”

Al settimo cielo i due campioni azzurri ai microfoni di Eurosport: “Siamo veramente super felici e orgogliosi. Ci voleva. Avevamo tanto bisogno di questa medaglia, l'abbiamo voluta con tutto il cuore, pur imponendoci da inizio gara di divertirci, perché spariamo bene insieme, ci siamo detti: 'Godiamocela!'”. Particolare soddisfazione per un percorso quasi perfetto, che riempie d’orgoglio il tiratore toscano: “Abbiamo fatto una qualificazione perfetta, abbiamo fatto doppio record olimpico, siamo orgogliosi, non importava il colore medaglia, abbiamo dato tutto fino alla fine credendo l'uno nell'altro, ed è arrivato questo oro bellissimo”. Altrettanto felice Diana Bacosi, che torna sul gradino più alto del podio otto anni dopo il trionfo di Rio: “Ci siamo completati a vicenda, quando io ero in difficoltà lui mi tirava su, e in finale abbiamo messo davvero cuore e anima”.

La soddisfazione per la quarta medaglia, la prima del metallo più pregiato, è tantissima anche per i vertici del tiro sportivo azzurro. Il presidente della Fitav Luciano Rossi è felicissimo: “Una grandissima gioia. Se lo meritano per tutto il lavoro che è stato fatto. Una vittoria peraltro ottenuta contro due avversari di grandissima dimensione come gli statunitensi. Fare 149 nelle qualifiche e vincere così la finale è motivo di grande gioia”. Visto che questa era l’ultima competizione al poligono di Chateauroux, il bilancio è tutto sommato positivo: “Il bilancio di questa Olimpiade è buono: 81 nazioni iscritte e un livello che cresce nel mondo. pizzico di sfortuna, i ragazzi e le ragazze hanno sfiorato le finali per un piattello, ma questo dimostra comunque una grande crescita del tiro a volo e un segno nel panorama internazionale”.