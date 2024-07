Tomiko e Korisa in terra di Francia, perché l'Italia è femmina

Tomiko subito dopo aver vinto le Oaks

In tutta Europa si accendono le grandi classiche. I grandi ippodromi in Inghilterra, Francia e Germania sono in piena attività.

Per il galoppo italiano è una settimana importantissima e la vittoria di Giavellotto, il portacolori di Marco Botti che ha fatto suo il "Princess Of Wales's Stakes" GR2 sulla distanza classica dei 2.400, è di buon auspicio. Come scritto in apertura tutti i fari saranno puntati sulle due femmine, Tomiko e Korisa.

Sabato 13 luglio a Longchamp alle ore 19.02

Tomiko sarà agli ordini dello starter nel “Prix de Mallert” GR2, sulla distanza 2.400 metri e con una dotazione di €130.000 (74.100, 28.600, 13.650, 9.100, 4.550)

Tomiko nel box parigino (fonte Paolo Aragoni)

Abbiamo raggiunto al telefono Paolo Aragoni, allenatore della fuoriclasse italiana di proprietà di Luigi Ginobbi: “Siamo qui da ieri pomeriggio, la cavalla sta molto bene, ha mangiato bene ed è molto serena. Stamattina ha fatto una bella passeggiata e la trovo molto tonica. Sta piovendo da ieri sera e sinceramente non so se il terreno sarà dalla nostra parte. Il giorno delle Oaks il terreno era buono, il giorno del Dormello era leggermente pesante. Rispetto alla tattica di corsa, ho visto che non ci stanno grosse partitrici quindi sarà una corsa tattica con un volatone agli ultimi 500. Spero che Tomiko si rilassi subito e poi le mani espertissime di Christophe Somoullion potranno aiutare a fare il resto. In merito alle avversarie, sono tutte da rispettare, in primis vedo bene la numero 3 Survie, l’allieva di Austin Norman che è seconda del Diane, poi c’è la n. 2 Candalla dell’Aga Khan che è stata un po’ sfortunata sempre nel Diane ma non è finita lontano. Insomma le avversarie non mancano, oltremodo abbiamo un chilo e mezzo di sovraccarico… ci proviamo a testa alta, come va va”…

…e noi possiamo solo aggiungere forza Tomiko, tutta l’Italia è al tuo fianco, facci tornare grandi!

La lista delle partenti del Prix de Mallert

1) Tomiko, vincitrice delle Oaks d’Italia

2) Candala, 4 corse, terza al debutto, poi due primi sulla distanza dei 1.600, ottava nel Prix Diane non lontano

3) Survie, è la seconda del Prix Diane e favorita della gara

4) Tzarovskha, 4 corse, seconda al debutto, vince due condizionate, l’ultima a 2.400 metri

5) Sinology, viene dalle piste inglesi dove in tre corse ha collezionato una vittoria a Newbury sulla distanza dei 2.011 metri

6) Mosaique, la più rodata del campo con 5 corse, 4 delle quali sulla distanza classica dei 2.400 metri, vince l’ultima che era una Listed preparatoria.

Domenica 14 a Chantilly alle ore 16.30

Korisa, di proprietà della Scuderia Semeso, adesso agli ordini di Melania Cascione, sarà agli ordini dello starter nel “Prix Papin” GR2, sulla distanza dei1.200 metri e con una dotazione di €130.000 (74.100, 28.600, 13.650, 9.100, 4.550)

La lista delle partenti:

1) Moving force, tre corse una vittoria al debutto.

2) Arabie, tre corse, vince al debutto poi un secondo posto e una vittoria in GR3 a Chantilly

3) An Outlwa’s grace, una sola corsa a Salisbury subito vincente

4) Shadow Army, vince al debutto, la seconda ad Ascot finisce nel mezzo al gruppo

5) Convo, 4 corse, 2 in Inghilterra e 2 in Francia, vince al debutto, l’ultima ad Ascot dove arriva 12° nell’Albany Stakes

6) Celandine, altra inglese, 3 corse 2 vittorie, la terza in Listed a Newmarket

7) Korisa, la nostra portacolori ha stravinto i Primi Passi…

Aspettando i verdetti, facciamo un grandissimo “in bocca al lupo” alle nostre beniamine.

In Italia

Fine settimana col botto e poi ordinaria amministrazione e si registra la riapertura dell'Ippodromo Maia di Merano.

Ma andiamo per ordine:

Venerdì 12 luglio a Napoli dalle ore 19.25 in programma 6 corse.

Il clou della serata sarà il Superhandicap “Città di Napoli” (corsa n. 6 ore 22.20), ai tempi d’oro corsa classificata GR3.

Ma i temi agonistici non finiscono con la corsa sui 1.000 metri perché ad accompagnare la sfida dei velocisti ci saranno anche due Handicap principali, il “Premio “Soragna” (corsa n. 4 ore 21.10) ed il “Premio Mergellina” (corsa n. 5 ore 21.45)

Premio Soragna, commento tecnico : corsa dedicata alle femmine sui 1.800 metri della pista grande. Incantatrice è oggettivamente la fuoriclasse del lotto ancorché questo 2024 non abbia ancora dato la stoccata vincente, qui ce la può fare. Zittella è la controfavorita, dopo 3 terzi posti consecutivi si presenta a Napoli per migliorare lo score. Zola Sakura il 19 giugno ha provato la pista partenopea finendo seconda ma perdendo di un’incollatura. Easter Charm, i 7 chili e mezzo in più rispetto al superhandicap vinto a Roma la relegano a ruolo comprimario. San Pasadora, tra febbraio e marzo è andata forte, poi decisamente un po’ meno, il peso la potrebbe agevolare, una piazza importante è alla portata. Sound of love sembra chiusa dalle linee con le avversarie, però arriva fresca all’appuntamento. Julita doc, speso da sparo per l’allieva di Melania Cascione, va per il tris. Baby Bio l’ultima è da dimenticare e forse troppo brutta per essere vera. Blonde Queen, la regina bionda ha rendimento costante ma non riesce a vincere, l’ultima vittoria 1° maggio 2023 in prova analoga.

Premio Mergellina, commento tecnico : Corsa senza femmine sui 2.000 metri della pista grande. Fortunino con 65 chilogrammi sembra un po’ troppo gravato, ma mai dire mai. tutti gli altri possono ambire ad un posto al sole. Tendentious è il favorito, ha vinto il Premio Lombardia battendo Atzeco ed il +8 al peso non dovrebbe essere insormontabile. Tra gli altri Self Praise, Royal Status e nei piani bassi Lohengrin che il 28 giugno scorso, finalmente si è tolto la qualifica di maiden.

Premio Città di Napoli, commento tecnico : Noble Title vuole riscattarsi, Enta Omry sta letteralmente volando. Er Faina, il nome è una garanzia. Jack Folla ha vinto a Milano, Pisa, Roma e punta a vincere anche a Napoli. Gaeli ha perso malamente l’ultima, può rifarsi. Time Douglas è fermo da 126 giorni, incognita contro gli avversari molto più rodati. Your wish ha sfoderato una prestazione maiuscola nell’ultima giornata del programma di Milano, correrà per vincere. Torch lit, l’ultima corsa è stata al Mediterraneo di Siracusa arrivando secondo, con 50 chili ed un Gab. Cannarella a bordo potrebbe sfoderare la prestazione storica, attenzione.

Sabato 13 luglio a Follonica e Siracusa, 5 corse per l'ippodromo toscano, 6 per il siciliano.

A Follonica spiccano la prima e la quinta corsa, Premio Punta Ala, un handicap con 12 partenti che è anche corsa TQQ. Nostri favoriti: 1 Tepui, 2 Pretence, 4 Highly Strung, 5 Fair Angel. Premio d'Estate, condizionata per cavalli Anglo-arabi. Nostri favoriti: Epidemic, Heure d'hiver.

A Siracusa si segnala la consueta condizionata con una dotazione di €11.000, il Premio Birilli sulla distanza dei 1.500 metri della pista piccola. Nostri favoriti: My Life, Le beau Bacall.

Domenica 14 luglio a Merano, Tagliacozzo e Livorno

A Merano inizia l’atteso ciclo di corse in piano per fantini professionisti che culminerà nella grande giornata di Ferragosto e che quest’anno si prolungherà fino al 24-25 agosto (weekend comprendente il Palio del Burgraviato). Inizio della riunione alle ore 16.

20 ed in programma 6 corse, 4 in piano e due in ostacoli ma per vedere in azione i fantini professionisti si dovrà aspettare la prossima domenica, iinfatti le corse in piano di questo fine settimana sono dedicate tutte ai Gentleman e alle Amazzoni.