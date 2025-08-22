Italvolley, debutto vincente ai Mondiali: 3-0 con la Slovacchia e 30esima vittoria di fila

Non poteva cominciare nel migliore dei modi l'avventura ai Mondiali della pallavolo femminile in corso in Thailandia: la Nazionale italiana allenata dal ct Julio Velasco ha vinto nettamente 3-0 contro la Slovacchia con i parziali di (25-20, 25-14, 25-17) allungando la striscia-record di vittorie a ben 30 consecutive. In classifica l'Italia è pari punti e set con il Belgio che ha vinto 3-0 Cuba nella prima gara di giornata al Saphan Hin Municipal Stadium. Domani sarà una giornata di riposo per lavorare in vista della sfida con Cuba in programma domenica 24 agosto alle ore 12:00 italiane.

Le parole di Velasco

Contento, non potrebbe essere altrimenti, il ct Velasco intervistato dai microfoni di RaiSport al termine della partita ha spiegato che la squadra è " mentalmente a posto. Tutte vogliono batterci e nel primo set siamo andati in difficoltà su difesa e muro. Ma le ragazze sono state brave a non fermarsi sugli errori: in allenamento se li fai, ripeti, in partita non puoi permettertelo. Devi subito pensare al punto successivo ". Un elogio particolare a Stella Nervini, la più giovane del gruppo, con il ct che ha sottolineato come sia stata molto brava ma anche tutte le protagoniste per l'esultanza finale. " Mi è piaciuto molto - ha spiegato Velasco - c he alla fine abbiano festeggiato il successo, come se avessimo battuto il Brasile: è segno di umiltà e rispetto per qualsiasi avversario ".

Saranno tre lunghe settimane come il ct Velasco ha sottolineato spiegando di aver scelto di arrivare tardi in Thailandia e non tre giorni prima a causa del fuso orario. " Ci saranno 3 settimane, e dobbiamo affrontarle palla dopo palla, passo dopo passo ".

Le parole di Sarah Fahr

Al termine della gara è stata intervistata anche la centrale azzurra Così Sarah Fahr, oro olimpico a Parigi, raggiante dopo la vittoria contro la Slovacchia nella prima giornata del Mondiale. " L'inizio contro la Slovacchia è stato macchinoso - ha spiegato a RaiSport - ma serviva per rompere il ghiaccio, e va bene così. All'inno mi sono emozionata ".

il momento in cui non saremo più le imbattibili. Ma è chiaro che qui tutti vogliono metterci i bastoni tra le ruote. Ora però pensiamo alla prossima, contro Cuba

Subito dopo, alla domanda di aver ottenuto ben trenta successi consecutivi, Fahr spera di non dover scoprire "".