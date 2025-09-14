Italvolley maschile, debutto vincente ai Mondiali: Algeria sconfitta 3-0

È iniziata nel migliore dei modi l'avventura dell'Italvolley maschile del ct De Giorgi ai Mondiali di Manila con la netta vittoria sull'Algeria con il punteggio di 25-13, 25-22, 25-17. Il migliore degli azzurri è stato Michieletto con 15 punti, poi 13 per Bottolo e 11 per Romanò. Nello stesso girone degli azzurri ci sono anche Belgio (prossimo avversario di martedì) e l'Ucraina.

La vittoria degli azzurri

Nel primo set il gap tra le due formazioni è evidente: l'Italia sbaglia pochissimo concedendo le briciole all'Algeria ma è forse questa convinzione di netta superiorità che gioca un brutto scherzo nel secondo set, quello davvero più equilibrato, con numerosi errori degli azzurri che si fanno infilare e subiscono il ritorno degli algerini che ottengono quattro punti come massimo vantaggio. La differenza per la squadra di De Giorgi la fà Michieletto che a servizio diventa impeccabile: rimonta azzurra da 17-21 con tre ace consecutivi. Il terzo set è più o meno sulla stessa falsariga del primo: gli azzurri stavolta sbagliano pochissimo spegnendo l'entusiasmo degli algerini, primi tre punti incamerati e adesso testa al Belgio anch'esso primo in classifica dopo il 3-0 rifilato agli ucraini.

Le parole di De Giorgi

Prima della gara d'esordio, il ct De Giorgi ha espresso parole d'elogio per il Belgio che " il prossimo anno disputerà la Volleyball Nations League con giocatori che conosciamo da anni militando o avendolo fatto in passato nel campionato italiano e per questo motivo rappresenteranno uno step più in alto; l’Ucraina, infine, l’abbiamo già affrontata in stagione e sappiamo che si tratta di una squadra ostica con giocatori che non mollano mai. Ritengo che dal punto di vista tecnico sarà un crescendo di difficoltà" .