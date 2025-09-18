Italvolley, missione compiuta: 3-0 all'Ucrania, azzurri agli ottavi di finale

Questa volta è stata quasi una gara a senso unico e dominata dagli azzurri di Fefè De Giorgi: contro l'Ucraina doveva obbligatoriamente arrivare la vittoria e l'Italvolley ha risposto presente con il 3-0 all'Ucraina (25-21, 25-22, 25-18) e il raggiungimento degli ottavi di finale ai Mondiali di Manila dove se la vedranno contro l'Argentina in una gara da dentro o fuori.

Le parole degli azzurri

" Siamo sempre stati lì, rimasti a testa bassa e giocato punto su punto e palla su palla. Dobbiamo cercare di fare tutto nel miglior modo possibile ", ha dichiarato a caldo ai microfoni Rai Sport Giovanni Gargiulo. " Ora abbiamo ingranato, abbiamo un ottavo molto difficile. Salirà ancora di più il livello di questo girone, abbiamo visto tante soprese in questo Mondiale. Siamo felici di esserci", ha aggiunto lo schiacciatore azzurro, Alessandro Michielleto, al termine della vittoria contro l'Ucraina e l'accesso agli ottavi. " L'Argentina gioca molto bene, è rapida, sarà una sfida tostissima, punto a punto e credo si deciderà al tie break. Accettiamo di soffrire e di giocarcela ad ogni punto. Ora due giorni di riposo per staccare la testa prima di buttarci su questo ottavi che volevamo ".

La vittoria in tre set

Il primo set vede un sostanziale equilibrio fino al 13-13 con gli azzurri che sono sembrati troppo prevedibili soprattutto al servizio. Poi ecco la svolta con alcuni punti di Romanò e Italia a +4 (20-16). Occasione troppo ghiotta per non chiudere a proprio favore il primo set, molto incisivi in questa fase Russo e Gargiulo ma è poi un pallonetto di Michieletto a chiudere 25-21.

Il secondo set è il più equilibrato: si procede praticamente sempre con un punteggio di parità, bei colpi di Romanò, un magnifico ace di Bottolo ma poi l'Ucraina sorpassa momentaneamente l'Italia (12-10) venendo subito ripresa. Sul 22-20 gran muro di Giannelli che conquista il mini break per gli azzurri, poi bravissimo Bottolo, ancora Michieletto e un gran muro chiudono anche il secondo parziale con il punteggio di 25-22.

Il terzo set è un dominio azzurro sin dall'inizio: Italia subito aggressiva, tre punti consecutivi di Michieletto che valgono il 6-2, poi avanti così mantenendo gli ucraini a debita distanza di sicurezza. Una splendida schiacciata di Romanò vale il 19-12, Ucrania che sembrava domata ma poi arrivano tre punti consecutivi per il 19-15 e time-out necessario chiamato da De Giorgi. " Pensiamo solo a questa azione, la direzione della partita la conoscete ", ha detto il Ct ripreso dalle telecamere di Rai Sport.

Gli azzurri non si sono fatti pregare rispondendo con due punti consecutivi per il 21-15. Iniziano i sorrisi sul 23-17 dopo il punto di Giannelli. Michieletto regala sei match point (24-18). Con Giovanni Gargiulo arriva il punto della sentenza, 25-18, e azzurri adesso contro l'Argentina domenica prossima.