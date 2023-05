"Kentucky derby" e "2000 Guineas", il galoppo mondiale decolla

Churchill Down, Louisville (Usa)

Il 149° “Kentucky derby” accende il galoppo americano, questa è la prima tappa dell’ambitissimo trofeo “Triple Crown” che si compone oltre che della suddetta corsa anche del “Preakness Stakes” e “Belmont Stakes”. Il primo vincitore fu Sir Barton nel 1919, poi ne sono seguiti altri 12. L’ultimo è stato Justify nel 2018. Tutte le prove sono riservate a cavalli di 3 anni.

Tornando al Kentucky derby, il primo ingaggio risale al 1875 e il vincitore fu Aristides. Nel 2022 è stato Rich Strike a vincere la prova, con un record assoluto. Il cavallo è stato ripescato per il forfait di un titolare ed ha vinto la prova con la quota di 80 contro 1. Per dovere di cronaca, il puro sangue dopo aver vinto non si è più ripetuto.

La corsa è sulla distanza dei 2.000 metri in sabbia. Il Montepremi: 3 milioni di dollari di cui 1,860 milioni al vincitore. Un premio se lo aggiudicano i primi 5 classificati. L'ippodromo di Churchill Down è in fermento come ogni anno, la nazione si prenderà una pausa di 2 minuti perché l’evento è seguito al pari della finale del Superbowl. Chi sarà il nuovo campione della più classica corsa d’America? Venti partenti con 3 riserve pronte ad entrare (21-22-23). Il favorito è il n. 15 Forte (9 contro 2), il cavallo di proprietà Repole Stable & St. Elias Stable ed allenato da Todd Pletcher ha vinto 5 corse su 6 e nel 2023 arriva all’appuntamento con 2 vittorie su 2 uscite che danno tutta l’idea di una preparazione chirurgica. Il controfavorito è il n. 5 Tapit Trice (5 contro 1) proprietà di Whisper Hill Farm LLC & Gainesway Stable, anch’esso allenato da Pletcher A seguire il n. 14 Angel of Empire (6 contro 1) il 10 Practical Moove (8 contro 1). Ultima quota per il n. 23 King Russel (75 contro 1).

Newmarket (Inghilterra)

Nella foto: Little Big Bear, Chaldean and Auguste Rodin (Racingpost.com)

Nel fine settimana a Newmarket si corrono le "2000 Guineas" e le "1000 Guineas", corse di GR1 con una dotazione di 500 mila Sterline, le due classiche inglesi che certificano il miglior miler della generazione 2020, rispettivamente per i maschi e le femmine.

“2000 Guineas” saranno in scena sabato pomeriggio e come spesso accade il campo dei partenti è ben assortito. Il totale dei partenti ammonta a 14. Il favorito è il n. 1 Augustine Rodin (11 contro 8), il portacolori di Tabor e c., allenato da V. O’Brien. Arriva alla prova forte di 3 vittorie e un secondo posto. Al rientro, ultimo impegno il 22 ottobre 2022. Il contro favorito è il n. 11 Little Big Bear (11 contro 2), portacolori di Smith e C. (in verità giubbe diverse ma il sindacato poi è quello del favorito) infatti l’allenatore rimane V. O’Brien. Al rientro, ultimo impegno il 6 agosto 2022. A seguire il n. 3 Chaldean (13 contro 2) e 14 Sakheer (15 contro 2) anche il 3 e 14 sono al rientro.

Solo 6 partecipanti hanno già corso nel 2023 ma per i bookmakers inglesi è un dato poco importante viste le alte quote a loro riservate.

“1000 Guineas” saranno in scena domenica pomeriggio, con lo stesso montepremi riservato ai maschi. Il totale delle partenti ammonta a 22. La favorita è il n. 22 Tahjira (2 contro 1), la portacolori di Aha Khan, allenata da D K Weld. Arriva alla prova forte di 2 vittorie su due uscite. Al rientro, ultimo impegno il 11 settembre 2022. La contro favorita è il n. 12 Meditate (9 contro 2), portacolori di Tabor e C., allenata da V. O’Brien. Al rientro, ultimo impegno il 4 novembre 2022. A seguire il n. 9 Mammas Girl (11 contro 2), il n. 3 Dream of love (7 contro 1) e 19 Remarke (7 contro 1)

Il tradizionale programma di Newmarket è l’evento apripista della stagione classica inglese, che proseguirà con il derby di Epsom e Royal Ascot…

In Italia, gli iscritti al Derby Italiano e alle altre classiche del 21 maggio:

Premio 140° Derby italiano, dotazione € 640.200, corsa di Gruppo 2 per maschi interi e femmine di 3 anni sulla distanza dei 2.200 metri (P. Grande)

Adelaide River, Afar King, Al Mundher, Alpha Source, Amabile, Aquila reale, Arabian Legend, Back to Black, Beirut, Certaldo, Cusano, De Bisognosi, Don Aureliano, Enigma dei Grif, Enzo Rock, Fortune, Goldenas, Goologong, Greenland, Hadrianus, I Fight for Lips, Jugando, Lips Freedom, Master of Art, Regal Empire, Relentless Voyager, Rising Blast, Saint George, San Antonio, Sea and See, Sirjan, Sopran Blakey, Vero Atleta, Waipiro, Winning Spirit, Zalamo, Zangiar (37).

Premio Presidente della Repubblica, dotazione € 220.000, corsa di Gruppo 2 per cavalli di 4 anni e oltre sulla distanza dei 1800 metri (P. Grande)

Attimo Fuggente, Bahja del Sol, Brasilian Man, Cantocorale, Chelsea Gardens, Chicherster, Emperor of love, Frozen Day, Frozen Juke, Great Max, Lagomago, Mordimi, Omnia Munda Mundis, Pirouz, Que Tempesta, Sean, See Hector, Skalleti, Some Respect, Sopran Belgrado, Swipe up, Tempesti, Tempus, Terrible Land, Tiaspettofuori, Tramaglino, Vicololavandai (27)

Premio Carlo D’Alessio, dotazione € 77.000, corsa di Gruppo 3 per cavalli di 4 anni e oltre sulla distanza di 2.400 metri (P. Derby)

Atzeco, Blanc Menteur, Brasilian Man, Bridge Jazzaraat, Brigante Sabino, Bukhara, Cantocorale, Chelsea Gardens, Cime Tempestose, Clarenzio Fan, Don Chicco, Dreams, Flag’s Up, Fortunino, Halimi, Il Ginodellecacce, Il grande Black, Lagomago, Lohengrin, Magic Show, Mordimi, Niagaro, Omnia Munda Mundis, Panjari, Pirouz, Prince Appeal, Que Tempesta, Rio Natal, Sadalsuud, Tempesti, Tramaglino, Zanfogna (32).

Il Diario della settimana

Il punto della rubrica "Al galoppo" sulle principali corse di cavalli svoltesi in tutta la penisola, con uno sguardo attento alle prossime (avvincenti) gare di sabato e domenica.

Mercoledì 3 maggio a Milano, nelle prove sui 1.400 metri della pista dritta è successo:

Premio Bbag, la prova più qualitativa della giornata, vince Miss Profile che batte senza attenuanti la favorita New Collection, ottima la forma della femmina in allenamento da Roberto Biondi. In sella Salvatore Sulas. Tempo 1m 22’ 40”;

Il Premio Po viene vinto da Closer Look che finalmente stampa la prima vittoria annuale, prestazione da incorniciare per l’allievo di Marras, in sella un sempre positivo Mario Sanna, secondo Majestic Tejaan, a chiudere la terna The King’s horses. Tempo 1m 21’ 70”;

Giovedì 4 maggio a Firenze, convegno ordinario, vincono: Speed to run, Alroucha, Cecilia da Clodia, Benazzi, Selvaggio daclodia e Griffe de Chat;

Venerdì 5 maggio a Roma, Premio Timboroa 1.100 metri p.d., condizionata per cavalli di 2 anni. Assolo di Zafton che rispetta il pronostico. Ad Alberto Sanna basta solamente rimanere in equilibrio. Sebastiano Guerrieri non sbaglia un colpo. Secondo All Galaxy. Tempo 1m 07’ 10”;

Premio Val de loir 1.800 metri p.g., condizionata per cavalli anziani. Frozen Juke da favorito, regola un redivivo Dalek. Il sette anni arriva a quota 19 vittorie e si candida autorevolmente per un posto da protagonista al Premio Presidente della Repubblica. Tempo 1m 50' 70".

Sabato 6 maggio a San Siro (Milano)

Commento tecnico : Premio “Monza” condizionata sulla distanza dei 2.200 metri per cavalli femmine di 4 anni ed oltre, hanno accettato l’ingaggio in 5.

Aconcagua rientra dopo un fermo di oltre 150 giorni, Dolce Napoli ha battuto Primi Ordinis di una corta incollatura, Norge e Resana sono rientrate con esiti opposti, ultima la prima a Dusseldorf, prima la seconda a Roma. Sulla pista milanese ha vinto Aconcagua, Norge e Dolce Napoli. Corsa aperta ma Norge e Dolce Napoli potrebbero emergere.

Commento tecnico : Premio “Jimy’s grey” condizionata sulla distanza dei 1.200 metri per cavalli di 4 anni ed oltre, hanno accettato l’ingaggio in 9.

Beautiful Mistakes è dietro a Talentuosa. Blue Metal Jacket porta in dote delle belle prestazioni e la pista dritta potrebbe agevolarlo. Ghepardo da Todi il nostro favorito, vince e convince nel rientro di un mese fa. Godsave vale Beautiful Miskakes. Ipompieridiviuggiu è in progresso. Le Bronn è secondo dietro a Ghepardo. Mitrandir è un buon cavallo ma a Milano non ha mai vinto. il rientro Neo Soul e Tilly the Filly è stato pessimo.

Commento tecnico : Premio “Navarra Queen” condizionata sulla distanza dei 1.600 metri per cavalli di 3 anni, hanno accettato l’ingaggio in 10. Una gara ben riuscita con molti pretendenti alla vittoria.

Conte di Galles ha corso con le prime categorie ed ha raccolto poco. Diamond Angel è sempre sul pezzo e merita la vittoria. Gino Jet ha vinto l’ultima in Handicap con avversari decisamente inferiori ma stampando un buon tempo. Le Bagarre ha vinto al debutto, poi ha corso con chi farà il Derby, ritorna su distanza congeniale. Nell’ultima Love Revolution è dietro a Ramadas. Meran è salito di categoria ma sparito dai radar. Moqui Marble ha vinto al debutto, poi si è fermato sta risalendo la china. Dopo tre quarti posti consecutivi Ramadas trova la corsa giusta. Seven hills vince l’ultima sul tempo di galoppo, buona nel complesso la prestazione. The Great Brozo, l’ultima è in chiaro scuro con outlook positivo.

Commento tecnico : Premio “San Siro Sprint 2° eliminatoria” un bel Handicap sui 1.200 metri che vale come prova per la popolare scommessa TQQ. 15 al via con top weight Riviera, la cavalla della San Rossore Team scende di categoria per ritrovare lo smalto perduto. In sella un ispirato Dario Di tocco, che con lui ha vinto l’ultima volta in prova similare proprio sulla pista dritta di San Siro. Master Ducth, Punta ala, Tahrun, Bagliore per completare il quintetto. Ovvio in lista d’attesa.

Sabato 6 maggio a Siracusa Mediterraneo

Sei le prove in programma, di cui due condizionate sponsorizzate ITM l’ente irlandese che promuove in tutto il mondo gli allevamenti del paese del quadrifoglio.

Una prova sui 1.400 ed una sui 1.600 metri, entrambe hanno raccolto 6 partenti. Nella prima segnaliamo Jo Condor, nella seconda My Life che è rientrata vincendo dando l'impressione di aver recuperato dopo il lungo stop.

Domenica 7 maggio a Roma Capanelle

La riunione sarà tutta sulla pista All Weather con 7 prove per gli specialisti del terreno, una corsa per dilettanti, una a vendere e poi 5 Handicap, 3 riservati ai 3 anni e 2 ai 4 anni ed oltre.

Come in ogni Handicap, teoricamente tutti i partecipanti dovrebbero avere le stesse possibilità di vittoria, nella storia del galoppo un arrivo in parata non è mai successo.

Noi abbiamo analizzato le due corse sui 1.600 metri.

Commento tecnico : Premio “AW Spring miler” Handicap sulla distanza dei 1.600 metri per cavalli di 3 anni, hanno accettato l’ingaggio in 8. Sebah il guerriero ha dato segni di risveglio a Firenze. A gonfie Vele prova il bis, Doze potrebbe inserirsi. Law girl con il pesino potrebbe strabiliare.

Commento tecnico : Premio “AW Spring Older miler” handicap sulla distanza dei 1.600 metri per cavalli di 4 anni ed oltre, hanno accettato l’ingaggio in 11.

Falling man e Giulio agricola cercano il bis, il secondo favorito sul primo… a seguire qualitativo Ranger in Paradise, che però non vince dal luglio dell’anno scorso. Diamond Douglas potrebbe fare un bel passo avanti, Ladridibiciclette ritrova il miglio. Tutti gli altri sono sulla stessa linea.