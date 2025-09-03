L'Italvolley femminile è strepitosa: Polonia sconfitta 3-0, le azzurre sono in semifinale

Un altro risultato netto e senza appello: l'Italvolley femminile di Julio Velasco ha vinto anche contro una delle formazioni più forte e complete, la Polonia, con il punteggio di 3-0 (25-17, 25-21, 25-18) volando in semifinale ai Mondiali in corso a Bangkok. Record su record, le azzurre sono giunte alla loro 34esima vittoria consecutiva, un percorso eccezionale e unico nel panorama internazionale.

Le parole di Velasco

" Vincere 3-0 contro una squadra così forte come la Polonia è molto importante. La squadra sta bene, le ragazze sono eccezionali per come si allenano ogni giorno. Sono concentratissime, non molliamo mai. È una squadra molto equilibrata e ben bilanciata, questo è molto importante perché ci dà molta sicurezza. Oggi le ho viste molto bene ", ha dichiarato ai microfoni Rai Sport il ct dell'Italvolley femminile dopo il successo delle azzurre ai quarti di finale del Mondiale. Alla domanda di cosa li attende adesso, Velasco ha spiegato che "i n semifinale sarà ancora più difficile, ora ci rilassiamo un attimo e poi pensiamo alla prossima" .

Come è maturata la vittoria in tre set

Il primo set ha visto una grande partenza dell'Italia con Sylla che in attacco ha avuto ottime percentuali di realizzazione e sei punti di Paola Egonu assoluta protagonista anche oggi; nel secondo set c'è stato più equilibrio ma dal 14-13 la azzurre hanno lasciato il solco portandosi 20-15 ma subendo poi il momentaneo ritorno della Polonia. La Egonu ha spento ogni velleità di rimonta delle avversarie con percentuali dell'89%, ben 8 su 9. Il terzo e ultimo set è stato in completo controllo con la Orro e sempre Egonu e un punteggio che sul 22-16 ha definitivamente indirizzato il match fino al 25-18 finale.

"Ora viene il bello"

" Ora viene il bello: l'ho detto giorni fa e lo ripeto, daremo tutto per arrivare fino in fondo ", ha dichiarato Sarah Fahr a Rai Sport al termine della gara. " Pronostici non me ne strappate - ha aggiunto Myriam Sylla - l a parole che volete sentire non la pronuncio. ". Felice della prestazione e della vittoria Paola Egonu: " È merito delle compagne, del duro lavoro che facciamo in allenamento, della testa che dimostriamo di avere in campo ".