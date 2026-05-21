Luna Rossa e le altre oggi assaggiano l'acqua. Patron de Nora: "Primo giorno della Coppa '27"

Ci siamo Oggi a Cagliari 5 team dei 7 partecipanti alla Louis Vuitton 38ª America's Cup saranno in acqua per una practice race, e da domani per tre giorni regate vere con le piccole AC40. C'è emozione, c'è attesa. Tanti nomi nuovi negli equipaggi in preparazione della Coppa 2027 a Napoli. A volerla nel golfo sono stati Grant Dalton e Matteo de Nora (foto). «Manca un anno - dice de Nora - ma oggi è come se fosse il primo giorno della Coppa America italiana. Grazie alla costruttiva collaborazione di tutte le autorità nei prossimi 12 mesi prepareremo un evento che sarà ricordato per la partecipazione del territorio». Nei giorni scorsi il ministro Andrea Abodi e l'Ad di Sport e Salute Diego Nepi Molineris hanno ribadito il loro impegno e quello del Governo.

A Cagliari si regata con gli AC40, le barche volanti piccole e in acqua ci saranno team di giovani e donne contro i team senior. È il caso di Luna Rossa che schiera due equipaggi. I senior sono il tre volte vincitore della Coppa Peter Burling e il due volte oro olimpico Ruggero Tita, gli altri due componenti Umberto Molineris e Vittorio Bissaro.