Vi ricordate il caso dell'angelo nella basilica di San Lorenzo in Lucina che, dopo un restauro, si scoprì presentare i tratti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni?

"Una Santa! Una Apostola!".

Eh, ce lo ricordiamo sì!

La risonanza mediatica fu tale da richiamare per giorni nella chiesa romana una processione di persone - che non vanno manco più a Messa da anni - per fotografare l'angelo (che poi è una vittoria alata), la Meloni (che poi non era nemmeno lei) e soprattutto se stesse.

Bene. Dopo le polemiche il Vaticano aveva fatto cancellare l'angelo meloniano, realizzato dall'artista-restauratore Bruno Valentinetti, a suo tempo candidato con l'Msi, il quale poi fu incaricato di dipingere un nuovo volto.

Angeli e Demoni. Píntame angelitos negros. "Pittore, un favore. Fra tanti angeli ti prego, metti un angioletto negro".

E insomma essendosi perso il disegno originale dell'affresco, l'artista - che, va detto, ha lavorato anche a un restauro all'interno della villa del Cavaliere a Macherio - lo ha fatto a suo piacimento. E il risultato è che adesso qualcuno ha già visto nel nuovo angelo i lineamenti di Marina Berlusconi.

È così: a volte succede che,

anche se tu non vuoi metterci la faccia, te la mette qualcun altro. Tanto più che in via in Lucina si trova la storica sede di Forza Italia. E le sincronie, come direbbe Giorgio Galli, hanno un profondo significato simbolico.