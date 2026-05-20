Xi-Putin, l'incontro a Pechino: “Relazioni Cina-Russia a un livello senza precedenti”. E l’Ue pensa a Draghi o Merkel per trattare con Mosca

Il mondo è ben lontano dall'essere pacifico, con l'unilateralismo e l'egemonia che rappresentano gravi minacce, portando l'ordine internazionale pericolosamente vicino a un ritorno alla lotta per il potere e al dominio in stile 'legge della giunglà. Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping, citato dal South China Morning Post. Xi sostiene che Cina e Russia dovrebbero rafforzare il loro coordinamento internazionale, dato che il mondo non è pacifico, mettendo in guardia contro il "prepotente unilaterale" e la "legge della giungla".

Il presidente cinese afferma che Cina e Russia devono assumersi con fermezza le responsabilità dei grandi Paesi, sostenere l'autorità dell'Onu e la giustizia internazionale, aggiungendo che ciò include l'opposizione a qualsiasi mossa che neghi gli esiti della Seconda guerra mondiale o cerchi di riabilitare il fascismo e il militarismo.