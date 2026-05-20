Xi-Putin, l'incontro a Pechino: “Relazioni Cina-Russia a un livello senza precedenti”. E l’Ue pensa a Draghi o Merkel per trattare con Mosca

Nel faccia a faccia a Pechino, Vladimir Putin e Xi Jinping ribadiscono la solidità del partenariato tra Mosca e Pechino tracitazioni simboliche, cooperazione senza visti e appelli contro nuove escalation in Medio Oriente. Sullo sfondo, il dossier Ucraina e l’ipotesi di un ruolo di mediazione affidato da Bruxelles a Mario Draghi o Angela Merkel.
Xi, ordine internazionale pericolosamente vicino al ritorno legge della giungla
Il mondo è ben lontano dall'essere pacifico, con l'unilateralismo e l'egemonia che rappresentano gravi minacce, portando l'ordine internazionale pericolosamente vicino a un ritorno alla lotta per il potere e al dominio in stile 'legge della giunglà. Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping, citato dal South China Morning Post. Xi sostiene che Cina e Russia dovrebbero rafforzare il loro coordinamento internazionale, dato che il mondo non è pacifico, mettendo in guardia contro il "prepotente unilaterale" e la "legge della giungla".
Il presidente cinese afferma che Cina e Russia devono assumersi con fermezza le responsabilità dei grandi Paesi, sostenere l'autorità dell'Onu e la giustizia internazionale, aggiungendo che ciò include l'opposizione a qualsiasi mossa che neghi gli esiti della Seconda guerra mondiale o cerchi di riabilitare il fascismo e il militarismo.
Xi e Putin firmano accordo per rafforzare il coordinamento strategico
Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno firmato a Pechino una dichiarazione congiunta volta a rafforzare ulteriormente il coordinamento strategico globale e ad approfondire i rapporti di buon vicinato e la cooperazione amichevole tra i due Paesi. Lo riporta Xinhua.
Xi: "Ulteriori ostilità in Medio Oriente sono sconsigliabili"
Ulteriori ostilità in Medio Oriente sono "sconsigliabili". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping a colloquio con l'omologo russo Vladimir Putin. Lo riporta Xinhua. Xi è inoltre tornato a chiedere un cessate il fuoco "completo". "Un cessate il fuoco completo è della massima urgenza, riprendere le ostilità è ancora più sconsigliabile e mantenere i negoziati è particolarmente importante", ha detto Xi a Putin.
Xi Jinping ha aggiunto che la situazione in Medio Oriente si trova in un "momento critico", che la fine delle ostilità è "imperativa" e che una ripresa del conflitto sarebbe "inaccettabile". "La mia proposta in quattro punti per mantenere e promuovere la pace e la stabilità in Medio Oriente mira a rafforzare ulteriormente il consenso internazionale e a contribuire ad allentare le tensioni, a ridurre l'escalation del conflitto e a promuovere la pace", ha affermato Xi, secondo quanto riportato da Xinhua.
Putin, relazioni Cina-Russia hanno raggiunto un livello senza precedenti
Le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto livelli senza precedenti, rappresentando un esempio di partenariato. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante i colloqui con il leader cinese Xi Jinping, citati dalla Tass. "Le nostre relazioni oggi sono a livelli senza precedenti e costituiscono un esempio di partenariato e cooperazione strategica realmente globali", ha osservato il leader russo. Da parte sua, Xi ha elogiato il "rapporto indissolubile" tra Cina e Russia. "Siamo stati in grado di approfondire continuamente la nostra fiducia politica reciproca e il coordinamento strategico con una resilienza che rimane incrollabile nonostante le prove e le tribolazioni", ha detto Xi a Putin, secondo l'agenzia di stampa Xinhua.
Ft, 'Ue valuta Draghi o Merkel come intermediari con Putin'
L'Ue valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante, mentre i colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti si bloccano.
Putin, continueremo ad applicare l'esenzione dei visti con la Cina
La Russia e la Cina continueranno ad applicare il regime di esenzione dal visto, lo ha assicurato il presidente della Russia Vladimir Putin durante i colloqui con il presidente della Cina Xi Jinping. Lo riporta la Tass. "I legami umanitari si stanno sviluppando attivamente", ha osservato il leader russo. "Dopo gli anni della cultura, conclusi con successo, è ora il turno degli anni della cooperazione nel settore dell'istruzione. Questo è già il decimo progetto tematico interstatale incrociato". "Un ulteriore stimolo per l'intensificazione dei contatti umanitari è stata l'introduzione, su vostra iniziativa, caro amico, del regime di esenzione dal visto su base reciproca per i cittadini dei nostri Paesi", ha detto Putin rivolgendosi a Xi Jinping. "Continueremo senza dubbio questa pratica".
Xi a Putin, Cina e Russia mantengono livello alto di relazioni grazie a fedeltà
"È grazie alla fedeltà incrollabile e al coraggio dimostrato in tempi difficili che la Cina e la Russia sono riuscite a raggiungere un livello così elevato nelle loro relazioni". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, citato dalla Tass, durante il discorso di apertura del dialogo bilaterale tra Russia e Cina a Pechino.
Putin cita proverbio cinese, non ci vediamo da un giorno ma sembrano passati 3 autunni
Il presidente russo Vladimir Putin, durante il suo discorso di apertura dell'incontro con la delegazione cinese e con il presidente Xi Jinping, ha definito di nuovo il leader comunista un caro amico e ha citato un proverbio cinese: "Non ci vediamo da un giorno, eppure sembra siano passati tre autunni". Lo riporta la Tass.