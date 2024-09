Luna Rossa "salvata" dalla mancanza di vento: la finale con Ineos resta sull'1-1

Ascolta ora 00:00 00:00

Si resta sull'1-1 tra Luna Rossa e Ineos Britannia nella finale di Louis Vuitton Cup. La terza regata non è stata assegnata perché non si è conclusa nel tempo massimo. Le due barche non hanno completato il campo-regata nel tempo limite di 45 minuti per colpa del vento venuto meno. Le due imbarcazioni sono cadute dal foil nel penultimo lato e non hanno più ripreso il volo. Dopo circa due ore di attesa, a causa del vento debole, Le due imbarcazioni sono cadute dal foil nel penultimo lato e non hanno più ripreso il volo. La situazione di punteggio resta immutata con la quarta regata, che si disputerà nella giornata di domani.

Al timone di Luna Rossa anche oggi, come sempre, il duo composto dal siciliano Francesco Bruni e dall'australiano Jimmy Spithill. A dirigere gli italiani da terra Max Sirena, skipper e team director. Partenza regolare e buona per entrambi gli equipaggi. Dopo un leggero vantaggio di Luna Rossa, Ineos guadagna un discreto vantaggio, di poco superiore ai 200 metri. Il primo lato vede Ineos giungere per prima alla boa con un vantaggio di 19 secondi su Luna Rossa. Ottima strategia della barca tricolore, che decide di strambare per scegliere la boa e il lato del campo regata con più vento. Così facendo il sindacato italiano prende più velocità. Luna Rossa e Ineos si marcano a vicenda sullo stesso lato del campo regata. Distanza ravvicinatissima. Il lato destro del campo-regata si conferma quello con più vento, ma Luna Rossa rischia di cadere dal foil e perde un po' di tempo, arrivando alla seconda boa con 15 secondi di distacco. Il vantaggio inglese aumenta in maniera consistente. Il team inglese gestisce la situazione e al termine del secondo giro di poppa ha un vantaggio di 1'13'.

Luna Rossa prova una clamorosa rimonta e ora è ad appena 130/140 metri di distanza poi cade dal foil. Si pianta anche Ineos, che cade in acqua imitando l'equipaggio italiano. L'assenza di vento ora rischia di rendere un calvario la fine della regata per entrambe la barche. Si procede veramente a passo d'uomo.

Le due barche non completano il campo-regata nel tempo limite di 45 minuti per colpa del vento venuto meno. Le due imbarcazioni sono cadute dal foil nel penultimo lato e non hanno più ripreso il volo. Una fortuna per Luna Rossa, che era in netto svantaggio in acqua e sembrava destinata alla sconfitta.