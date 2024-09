Luna Rossa brilla in semifinale: si porta sul 2-0 contro American Magic

Ascolta ora 00:00 00:00

Due regate e due vittorie oggi per Luna Rossa contro American Magic nella semifinale della Louis Vuitton Cup, in scena nel mare antistante Barcellona. L'equipaggio, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, dopo aver battuto in gara 1 il team statunitense di misura (con un distacco di 7 secondi), al termine di un soffertissimo match race, si è imposto anche nel secondo atto della sfida, giungendo al traguardo con 18 secondi di vantaggio sulla barca del New York Yacht Club.

Una successo, che ha rischiato di fuggire negli ultimi metri a causa del calo di vento che ha favorito gli statunitensi, costretti però a passare al traguardo comunque alle spalle della barca italiana. Partenza anticipata per entrambe le imbarcazioni che hanno dovuto allungare la fase d'ingresso prima che American Magic passasse per prima costringendo ancora una volta Luna Rossa a virare per prima e perdere subito terreno.

All'ingresso del secondo cancello American Magic ha sbagliato la strambata cadendo dai foil a causa din un improvviso calo di vento permettendo a Luna Rossa di compiere il sorpasso. Ciò ha consentito alla barca italiana di passare all'incrocio a mura dritte con precedenza a proprio favore e costringendo gli americani a passare dietro. Ciò ha consentito a Luna Rossa di passare a metà gara con venti secondi di vantaggio. Lungo gli ultimi due lati American Magic ha provato a recuperare, però a quel punto i ragazzi di Max Sirena sono riusciti ad imporre le proprie traiettorie agli avvversari, costringendoli piuttosto a commettere una serie di errori e prendersi quindi il secondo punto di giornata con 18 secondi di vantaggio.

Il primo punto è arrivato invece dopo una rimonta mozzafiato. Il team italiano ha dovuto inseguire gli statunitensi per quattro dei sei lati in programma a causa di una partenza errata. Partenza ideale per American Magic che ha costretto Prada Pirelli a mettersi in scia degli avversari e perdere subito terreno. Il distacco arriva oltre 170 metri di distacco, uno svantaggio che si è ulteriormente ampliato lungo il primo lato a causa delle continue virate per prendere in controtempo gli statunitensi.

In vista del primo cancello Luna Rossa ha però recuperato parecchio terreno virando con soli tre secondi di ritardo ma a causa dei continui cambiamenti di vento arriva al secondo cancello con venti secondi di ritardo. Sul secondo lato di poppa Luna Rossa ha ripreso velocità raggiungendo di fatto American Magic complice un nuovo problema in strambata. Il secondo incrocio in vista del penultimo gate in programma ha visto il sindacato tricolore passare nettamente in vantaggio costringendo gli americani a sbagliare l'ingresso e compiere un'ulteriore virata che ha ribaltato la situazione con American Magic lontana 22 secondi. A quel punto Luna Rossa non ha perso più nulla nonostante un tentativo di rimonta di American Magic chiudendo con 7 secondi di vantaggio.

Le semifinali della competizione riservata agli sfidanti della America's Cup si disputano al meglio delle nove regate (vince chi arriva prima a quota cinque successi). Le regate continueranno almeno anche domenica e lunedì. Nell'altra semifinale, la prima regata ha visto Ineos Britannia vincere nettamente (con oltre due minuti di distacco) contro Alinghi. Adesso in acqua il secondo atto della sfida fra gli inglesi e gli svizzeri.

Domani sono in programma, sempre nel primo pomeriggio, altre due regate di entrambe le semifinali, per un totale di quattro sfide. Luna Rossa sarà in azione nel mare catalano nel primo e nel terzo match race di giornata.