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Maratona di New York, impresa di Yeman Crippa: l’italiano arriva secondo, vince lo svedese Almgren

Soltanto 13 secondi lo hanno separato dal primo in classifica: si tratta della prestazione migliore di un italiano in oltre 30 anni

Alessandro Ferro
Italy's Yemaneberhan Crippa celebrates after crossing the finish line in the men's division of the New York City Marathon in New York, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Angelina Katsanis)
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Una splendida impresa che non veniva compiuta da oltre 30 anni: l’azzurro Yeman Crippa, 30 anni, si è piazzato al secondo posto alla maratona di New York con il tempo di 2 ore, 16 minuti e 14 secondi facendo sognare l’Italia. Al primo posto, medaglia d’oro, è arrivato lo svedese 31enne Andreas Almgren che si è imposto con il tempo di 2h06’01”. Terzo in classifica Kamohelo Mofolo, del Lesotho, con il tempo di 2 ore, 6 minuti e 26 secondi.

L’impresa di Crippa

Una gara storica: da oltre 30 anni l’Italia non otteneva una prestazione del genere nell’iconica gara nella “Grande Mela”, certamente la più iconica e conosciuta al mondo. Pochi secondi l’hanno separato da una vittoria ancora più prestigiosa ma è stata eccezionale la gara di Yeman. Una gara straordinaria: dopo aver compiuto metà percorso in un’ora e 4 minuti, la seconda e conclusiva parte di gara l’ha realizzata in 62 minuti riuscendo a variare il suo ritmo e non calando mai d’intensità.

Il testa a testa con Almegren

Crippa ha sbaragliato la concorrenza facendo molto meglio di avversari anche più quotati come quella del keniano Benson Kipruto che si è imposto lo scorso anno ed era tra i grandi favoriti della vigilia. Il fuoriclasse keniano è crollato quando mancavano un paio di chilometri al traguardo. Dopo il 40esimo chilometro è stato ormai un testa a testa tra Crippa e Almagren: i due avevano già battagliato pochi mesi fa quando lo scandivano è arrivato al primo posto sui 10mila metri prima di vincere quest’oggi a New York. In quell’occasione, l’azzurro si è piazzato al quarto posto cedendo in volata al francese Jimmy Gressier.

Un podio atteso da oltre 30 anni

Dopo il trionfo di Parigi, il secondo posto a New York rappresenta uno dei punti più importanti nella carriera di Crippa che ha già portato a casa la mezza maratona. Come detto, lo strepitoso risultato arriva dopo oltre tre decenni di attesa: l’ultima vittoria rimane quella di Giacomo Leone nel 1996.

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