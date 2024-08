Maratona, l'etiope Tola vince con record olimpico. Crippa al 25° posto

Ascolta ora 00:00 00:00

È stata davvero una maratona trionfale per il modo in cui è stata condotta e la "freschezza" mostrata anche negli ultimi metri che sono valsi, per cinque secondi, il nuovo record olimpico: a infrangerlo è stato l'etiope Tamirat Tola che ha vinto la medaglia d'oro correndo 42 chilometri in 2:06'26". Al secondo posto si è piazzato il belga Bashir Abdi, medaglia d'argento, raggiungendo il traguardo 19 secondi dopo mentre con due ore e sette minuti tondi al terzo posto si è classificato il keniota Benson Kipruto. Il primo degli azzurri è stato Yeman Crippa che ha finito la gara in 25esima posizione con il tempo di 2:10'36" con quattro minuti e dieci secondi di ritardo dal primo: al 43° posto Eyob Faniel, al 51° Daniele Meucci.

La gara di Crippa

E dire che l'inizio era stato davvero promettente con Crippa passato anche al primo posto nella prima parte della gara ma scivolato via via dietro a causa di una crisi che si è fatta più palese nella seconda e ultima parte della maratona con un vero e proprio crollo soprattutto negli ultimi cinque chilometri. " Dopo la discesa, che ero riuscito a far bene, dal 35esimo chilometro o poco prima è arrivata un pò di crisi improvvisa. Mi passavano tutti, è stato brutto non provare a rispondere ma questa gara mi insegna che ci sono tanti tipi di maratone, soprattutto quella olimpica, con una competizione molto difficile ", ha dichiarato al termine della gara. Dopo un po' di meritato riposo, ecco i prossimi obiettivi dell'atleta delle Fiamme Oro: " Mi preparo per un'altra avventura, ora mi prendo un momento di pausa, poi si vedrà ",

Bravo Crippa, primo azzurro al traguardo della maratona di #Paris2024!



È il debutto olimpico sulla distanza per Yeman!



Giugliano CONI#ItaliaTeam @atleticaitalia pic.twitter.com/SjCrKctspf — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) August 10, 2024

La forza dei primi tre

Grazie a Tola l'oro alle Olimpiadi è tornato in Etiopia maratona dopo 24 anni: l'ultimo era stato a Sydney 2000 grazie al maratoneta Gezahegne Abera. L'etiope che oggi ha limato il nuovo record olimpico aveva già vinto una medaglia nei diecimila metri ai Giochi di Rio nel 2016 mentre per l'atleta belga Abdi, nato in Somalia e piazzatosi al secondo posto, ha migliorato la medaglia di bronzo ottenuta alle Olimpiadi di i Tokyo di tre anni fa.

Il terzo classificato, il keniota Kriputo, ottiene per la prima volta una medaglia olimpica dopo gli eccellenti risultati conseguiti con le maratone di Praga e Boston (2021), Chicago (2022) e Tokyo (2024) dove si è classificato al primo posto.