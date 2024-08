Meravigliosa Sofia Raffaeli. Bronzo (amaro) nella ginnastica ritmica

Ascolta ora 00:00 00:00

Sofia Raffaeli è medaglia di bronzo nell'all-around individuale di ginnastica ritmica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La 20enne di Chiaravalle ha chiuso la gara con il punteggio di 136.300 terminando alle spalle della tedesca Darja Varfolomeev e della bulgara Boryana Bul Kaleyn, rispettivamente oro con 142.850 punti e argento con 140.600. Ottava l'altra azzurra Milena Baldassarri. È la prima medaglia individuale nella ginnastica artistica per l'Italia ai Giochi. Un grande risultato per la ginnastica azzurra all'esordio alle Olimpiadi, ma resta un po' di amarezza considerando che Sofia aveva chiuso le qualificazioni in testa. Sofia poteva ambire anche all'oro ma due errori nell'esercizio alla palla e al nastro hanno compromesso la via verso il trionfo.

La gara

Sofia Raffaeli ha totalizzato 136.300 punti (35.250 al cerchio, 32.900 alla palla, 35.900 alle clavette e 32.250 al nastro), che vale il bronzo. Prima rotazione al cerchio complicata per l'azzurra che non riesce a esprimersi al meglio al cerchio, piazzandosi al quarto posto con il punteggio di 35.250. La situazione non cambia alla palla dove perde l'attrezzo non andando così oltre il punteggio di 32.900 e chiudendo la prima metà di gara a un passo dal podio. Alle clavette la marchigiana incanta il pubblico della Chapelle Arena con un esercizio impeccabile che le regala un giudizio di 35.900 punti. Nell'ultima e decisiva rotaziona al nastro Sofia commette un nuovo errore perdendo l'attrezzo e per questo ottiene un giudizio di 32.250. Sbavatura che poteva costare la medaglia ma tanto basta per ottenere il bronzo.

Più lontana Milena Baldassari che chiude in ottava posizione con 129.700 punti. La 22enne ravennate paga qualche imprecisione al cerchio, dove chiude con l'ottavo punteggio di 32.600. La romagnola però migliora nella palla dove totalizza 33.150 punti confermando la propria posizione in classifica. Si superata alle clavette completando l'esercizio con un giudizio di 32.500. Chiude infine con qualche sbavatura nel nastro nel quale ha ottenuto 31.450 punti per un totale di 129.700.

Perché la chamano "Formica Atomica"

La chiamano "Formica Atomica" per la grande forza esplosiva nei salti che compie, insieme alla rapidità di movimenti. Lei stessa pensa che il bizzarro nomignolo le si addica molto per via della sua fisicità minuta e agile. Sofia Raffaeli è una delle stelle emergenti della ginnastica ritmica a livello mondiale. La giovane atleta, ha fatto la storia del suo sport con le sue straordinarie prestazioni, diventando la prima ginnasta italiana a conquistare un oro individuale ai Campionati del Mondo. Ma non solo. Con un punteggio record di 36.200 nelle qualifiche della World Challenge Cup di Cluj Napoca, è la ginnasta individualista con il punteggio più alto mai registrato in una competizione internazionale ufficiale.

Vita e carriera

Nata il 19 gennaio 2004 a Chiaravalle, in provincia di Ancona, Sofia Raffaeli ha iniziato a praticare ginnastica artistica all’età di appena quattro anni. Nel 2018, ha esordito a livello internazionale nelle competizioni juniores ai Campionati Europei di Guadalajara, conquistando il quinto posto nella gara di clavette. L’anno successivo, ai Campionati Mondiali Juniores, ha ottenuto due medaglie d’argento nelle specialità della fune e delle clavette, e una medaglia d’argento nella gara a squadre. Il 2021 segna l’ingresso di Sofia nella categoria senior con una medaglia di bronzo nel cerchio ai Campionati Mondiali Assoluti.

Ma è nel 2022 che la sua carriera raggiunge l’apice con la vittoria della medaglia d’oro nel concorso generale della Coppa del Mondo ad Atene, un traguardo senza precedenti per una ginnasta italiana. L’anno successivo, nel 2023, si è classificata vicecampionessa mondiale all-around.