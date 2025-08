Mondiali di nuoto, il programma completo fino a domenica 3 agosto: dove vedere le gare in tv

Lo spettacolo dei Mondiali di nuoto di Singapore non sono ancora terminate. Si continua sabato 2 agosto e domenica 3 agosto con la penultima e ultima giornata di gare. Nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena, si prevede ancora battaglia con diversi nuotatori azzurri, a caccia di medaglie. Al momento la Cina guida il medagliere con 14 ori, la squadra azzurra staziona all'ottavo posto con 2 ori, 11 argenti e 4 bronzi.

Saranno tre gli italiani in finale. Si parte da Thomas Ceccon, finalista con il record italiano (50"41) nei 100 farfalla. Il nuotatore vicentino ha affrontato un programma di gara molto intenso, facendo valere la sua grande poliedricità. Per cui dopo la finale sarà anche impegnato nella semifinale dei 50 dorso. Vuole ben figurare anche Leonardo Deplano (21"59, quinto tempo di qualificazione) nella finale 50 stile libero. Si giocherà la finale pure Silvia Di Pietro nei 50 farfalla (25"58) dopo il record italiano del mattino in batteria (25"49). Impegno in semifinale per Sara Curtis nei 50 stile libero e Benedetta Pilato nei 50 rana. Resta ancora da capire invece come sarà composta il quartetto che prenderà parte alla staffetta 4×100 stile libero mista.

Sabato 2 agosto (orari italiani)

Sessione mattutina

04:02 - 50 stile libero donne – Batterie

04:31 - 50 dorso uomini – Batterie

04:52 - 50 rana donne – Batterie

05:09 - 4×100 stile libero mista – Batterie

05:34 - 1500 stile libero uomini – Batterie

Sessione serale

13:02 - 50 farfalla donne – Finale

13:09 - 50 stile libero uomini – Finale

13:17 - 200 dorso donne – Finale

13:27 - 50 rana donne – Semifinali

13:43 - 100 farfalla uomini – Finale

13:51 - 50 stile libero donne – Semifinali

14:07 - 50 dorso uomini – Semifinali

14:21 - 800 stile libero donne – Finale

14:42 - 4×100 stile libero mista – Finale

Azzurri in gara

Thomas Ceccon (finale 100 farfalla) (batterie 50 dorso)

Leonardo Deplano (finale 50 stile libero)

Silvia Di Pietro (finale 50 farfalla) (batterie 50 stile libero)

Sara Curtis (batterie 50 stile libero)

Christian Bacico (batterie 50 dorso)

Benedetta Pilato, Anita Bottazzo (50 rana donne)

Italia (batterie 4x100 stile libero)

Domenica 3 agosto (orari italiani)

04:00 – Batterie

400m misti donne

4x100m misti staffetta donne

400m misti uomini

4x100m misti staffetta uomini

13:00 – Finali

50m stile libero donne

50m rana donne

400m misti donne

4x100m misti staffetta donne

1500m stile libero uomini

50m dorso uomini

400m misti uomini

4x100m misti staffetta uomini

Dove vedere i Mondiali di nuoto

I Mondiali di nuoto sono trasmessi in diretta televisiva e in chiaro su Rai 2 HD (batterie, dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30), oltre che in streaming su RaiPlay. Anche Sky offre la programmazione completa su Sky Sport Uno (201) eSky Sport Mix (211). Con la telecronaca di Riccardo Re e il commento tecnico di Cristina Chiuso, due argenti ai campionati europei e più volte campionessa italiana.

La tv satellitare offre una copertura editoriale completa della manifestazione, con studi pre e post evento condotti da Sara Benci con la partecipazione di Luca Dotto, argento mondiale a Shanghai 2011 e più volte campione europeo. Inoltre collegamenti con l'inviato a Singapore Alessandro Acton, interviste e ospiti, anche sul canale all news Sky Sport 24.