Mondiali di Tokyo, splendida Nadia Battocletti: è argento nei 10mila metri

Nadia Battocletti ha conquistato l'argento nei 10mila metri ai Mondiali di atletica in corso a Tokyo. L'azzurra ha corso in 30'38"23, stabilendo il nuovo record italiano.Gara fantastica dI Battocletti grazie ad un finale eccezionale: scatta negli ultimi metri contro la keniana Beatriche Chebet, formidabile e oro in 30:37.61. Bronzo all'etiope Gudaf Tsegay in 30'39"65. Per Nadia è la prima medaglia ai Mondiali, si aggiunge all'argento olimpico e ai due ori europei già nel suo palmares.
Notizia in aggiornamento
