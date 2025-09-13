Abbonati
Mondiali di Tokyo, splendida Nadia Battocletti: è argento nei 10mila metri

Seconda medaglia d'argento per l'Italia dopo quello di Antonella Palmisano nella marcia. L'azzurra si arrende solo alla keniana Beatriche Chebet

Nadia Battocletti ha conquistato l'argento nei 10mila metri ai Mondiali di atletica in corso a Tokyo. L'azzurra ha corso in 30'38"23, stabilendo il nuovo record italiano.

Gara fantastica dI Battocletti grazie ad un finale eccezionale: scatta negli ultimi metri contro la keniana Beatriche Chebet, formidabile e oro in 30:37.61. Bronzo all'etiope Gudaf Tsegay in 30'39"65. Per Nadia è la prima medaglia ai Mondiali, si aggiunge all'argento olimpico e ai due ori europei già nel suo palmares.

Notizia in aggiornamento

