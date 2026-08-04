Nella Senna è il giorno di Paltrinieri e Taddeucci

Pronti, via. Da oggi si nuota nella Senna delle polemiche per pescare medaglie europee, e non trovare sgradite sorprese (c’è chi trovò anche un gatto morto due anni fa!). Per tranquillizzare i fondisti, come nel 2024 fece l’ex sindaca Hidalgo, ieri il presidente della federazione europea Antonio Silva ha nuotato per qualche metro, e immediatamente postato: «Eccellenti condizioni per nuotare nella Senna». Quasi in contemporanea, il britannico Hector Pardoe, sesto ai Giochi, dopo aver testato l’acqua per due chilometri, ha lanciato un sondaggio: «Nuotereste mai nella Senna?». Per poi testimoniare: «L’acqua del fiume ha decisamente un sapore più pulito rispetto a quello del 2024. Questa volta gareggiamo più a monte e la corrente non è forte quanto quella delle Olimpiadi». I francesi hanno spostato il campo gara con vista mozzafiato della Torre Eiffel, a ridosso delle tre aree di balneazione autorizzate per l’estate. Ma la settimana scorsa, due di esse (Bercy e Bras Marie) sono state chiuse al pubblico a causa di una fuoriuscita di gasolio che ha inquinato le acque...

A provocare l’inquinamento del fiume parigino c’è poi il timore di piogge: fino a ieri il cielo della capitale è stato splendente, ma le previsioni meteo da oggi danno possibilità di pioggia. Bisognerebbe ripescare la celebre battuta in Frankenstein Junior del 1974, durante la scena al cimitero con il dottor Frederick Frankenstein quando Igor esclamò: «Certo che potrebbe andare peggio. Potrebbe piovere».

La nazionale azzurra di Stefano Rubaudo prova a dissimulare dubbi e preoccupazioni e pensare solo alla prima fatica. La 10 km olimpica vedrà oggi alle 10 gli uomini (con Greg Paltrinieri oro europeo 2021 e 2024, Filadelli e Guidi) e alle 14.30 le donne (Taddeucci bronzo olimpico, Caponi e la deb Noemi Cesarano). Piove o son desto?