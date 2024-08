Olimpiadi, fioretto maschile d'argento: azzurri ko contro il Giappone

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia a squadre del fioretto maschile non riesce nell'impresa di battere il Giappone in finale e si deve accontentare della medaglia d'argento, la decima azzurra e la 22esima complessiva per i nostri colori. I nipponici si impongono con il punteggio di 45-36 portandosi a casa con merito la medaglia d'oro al termine di una sfida intensa ed equilibrata con gli ultimi due assalti a senso unico che hanno regalato la vittoria al quartetto composto da Kyosuke Matsuyama, Takahiro Shikine, Kazuki Iimura e Yudai Nagano.

Uno stoico Guillaume Bianchi, il migliore per l'Italia, un discreto Filippo Macchi e un poco reattivo Tommaso Marini non ce l'hanno fatta a compiere l'impresa. Nel settimo assalto mini impresa di Bianchi che da infortunato, con tanto di medical time out, è riuscito a vincere lo stesso il suo assalto contro Matsuyama per 6-5. Male, invece, Alessio Foconi che nell'ottavo assalto, entrato da riserva al posto di Macchi, ha rimediato un netto 5-0 dalla riserva giapponese Nagano.

Da quel momento in poi, gli azzurri hanno staccato la spina e consegnato il match ai giapponesi. L'Italia a squadre del fioretto maschile non finisce sul gradino più alto del podio da Londra 2012 quando Valerio Aspromonte, Giorgio Avola, Andrea Baldini e Andrea Cassarà vinsero la finale proprio contro il Giappone che ha questa volta avuto la meglio. Rimane l'ottimo percorso per gli azzurri che hanno superato la Polonia nei quarti di finale, per 45-39 e poi gli Stati Uniti in semifinale con il punteggio di 45-38. Terzo posto per la Francia padrona di casa che nella finalina ha avuto la meglio sugli Usa. Il Giappone ha comunque vinto con merito dimostrando maggiore reattività in pedana e riuscendo a capitalizzare al meglio gli attacchi.

Italia-Giappone 36-45



Gli assalti

Tommaso Marini-Takahiro Shikine 3-5

Guillaume Bianchi-Kazuki Iimura 4-5

Filippo Macchi-Kyosuke Matsuyama 7-5

Guillaume Bianchi-Takahiro Shikine 6-3

Tommaso Marini-Kyosuke Matsuyama 5-5

Filippo Macchi-Kazuki Iimura 3-7

Guillaume Bianchi-Kyosuke Matsuyama 6-5

Alessio Foconi-Yudai Nagano 0-5

Tommaso Marini-Kazuki Iimura 2-5