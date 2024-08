Olimpiadi, Marcell Jacobs entra in finale dei 100 metri

Ascolta ora 00:00 00:00

Il campione olimpico riesce a staccare il biglietto per la finalissima dei 100 metri piani e potrà difendere il titolo conquistato a Tokyo. L’atleta italo-americano chiude con il terzo posto la sua semifinale ma migliora molto rispetto alle batterie: il suo 9.92 è il tempo migliore tra i terzi e gli consentirà di accedere alla finalissima in corsia esterna. Era successo qualcosa di simile a Tokyo: la speranza di tutti i tifosi azzurri è che la storia si ripeta anche a Parigi. Appuntamento alle 21.50, quando in meno di dieci secondi si deciderà l’uomo più veloce al mondo.

Seville brilla, Lyles insomma

La prima delle semifinali vede in pista subito il primo rappresentante azzurro, il giovane Chituru Ali che dovrà vedersela con il favorito d’obbligo per la vittoria finale, Noah Lyles. Lo statunitense ha annunciato di voler vincere quattro medaglie d’oro come Carl Lewis ma a fianco ha il 22enne britannico Louie Hinchliffe e l’allievo di Usain Bolt, Oblique Seville. Non male il tempo del trentenne camerunense Eseme, accanto al sudafricano Maswanganyi.

Il velocista comasco ha il compito non semplice di migliorare molto il tempo fatto nelle batterie ma il ritmo della semifinale è elevatissimo. Parte alla grandissima Seville che vola via facendo segnare un clamoroso 9.81: due centesimi più lento è lo statunitense Lyles che ha la meglio del britannico Hinchliffe. Male l’azzurro Ali, settimo con un 10.14 che è un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Impressionante il fatto che il giamaicano non si sia nemmeno buttato sul traguardo mentre lo statunitense deve ancora mettere a punto la prima parte dei cento metri.

Jacobs migliora ma è terzo

I rivali di Marcell Jacobs nella seconda semifinale sono parecchio complicati: a fianco dell’azzurro lo statunitense Kenneth Bednarek ma anche l’atleta del Botswana Letsile Tebogo, che ha fatto davvero un’ottima impressione nelle batterie. Ancora una volta l’azzurro parte in corsia esterna, cosa che a Tokyo gli aveva portato bene. Tra i possibili rivali anche il giamaicano Blake ma anche l’esperto sudafricano Akani Simbine e il nigeriano Ajayi, che ha già battuto l’azzurro in batteria.

Sarà importante fare benissimo, visto che in finale accedono solo i primi due classificati. La semifinale è molto veloce e nonostante l'azzurro migliori molto il suo tempo, scendendo a 9.92, viene battuto da Simbine e dal giovane talento Tebogo. Bisognerà aspettare il risultato della terza semifinale per sapere se Marcell Jacobs potrà difendere il suo titolo olimpico.

Questione di millesimi

Il quadro dei partecipanti della terza semifinale è decisamente alto: a parte gli esperti De Grasse e Hughes, c’è pure il fortissimo giamaicano Kishane Thompson, che ha fatto segnare il miglior tempo stagionale. Le sorprese potrebbero arrivare dall’americano Fred Kerley ma anche dal giapponese Sami Brown. L’attenzione dei tifosi azzurri sta sul terzo tempo e quarto tempo, visto che i primi due classificati passeranno direttamente in finale.

Thompson e Kerley fanno benissimo: il giamaicano fa il miglior tempo con 9.

80 mentre l'americano fa 4 centesimi in più ma dietro ai primi due il ritmo non è da record. Il terzo classificato è il sudafricano Richardson ma il suo 9.95 non gli consente di scavalcare Marcell Jacobs che quindi torna nella finalissima assieme allo statunitense Bednarek.