Parigi 2024, i velisti Tita e Banti regalano il decimo oro all'Italia

La decima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 arriva dalla vela. Dopo alcuni ritardi, legati alla mancanza di vento, Ruggero Tita e Caterina Banti hanno conquistato il metallo più prezioso nel Nacra 17 al termine di una Medal Race conclusa in seconda posizione alle spalle della Francia. Nelle acque di Marsiglia gli azzurri precedono gli argentini Mateo Majdalani ed Eugenia Bosco. Bronzo per i neozelandesi Micah Wilkinson-Erica Dawson. É il decimo oro per la spedizione italiana a Parigi 2024, che eguaglia così il bottino di Tokyo 2020. Il prossimo step è rappresentato dai 13 ori di Roma 1960. Ancora più su il record di Los Angeles 1984, dove gli azzurri salirono sul gradino più alto del podio ben 14 volte.

Bastava piazzarsi almeno al settimo posto per l'oro, grazie a 27 punti in 12 regate (metà delle quali vinte). La coppia di velisti, oro uscente a Tokyo 2024 e 4 volte campioni del mondo sul catamarano volante Nacra 17 foil, avevano chuso con un margine di 14 punti sull'equipaggio argentino, 20 su quello neozelandese e su quello britannico. In avvio di regata l'Argentina seconda in classifica costretta a ripetere la partenza e Gran Bretagna squalificata per falsa partenza, gli unici a poter dare un minimo grattacapo agli azzurri restano i neozelandesi. Ma è oro fin dalla prima boa, quella di bolina, passata in seconda posizione dietro alla barca francese in testa dalla partenza. Grazie a una tattica prudente i due azzurri hanno il pieno controllo della loro andatura e arrivano secondi con appena un minuto di scarto. Tanto basta per conquistare uno storico oro.

Chi è la coppia della vela italiana

Caterina Banti, 37enne velista romana, e Ruggero Tita, 32enne originario di Rovereto sono la super coppia della vela italiana, che nel 2024 ha conquistato il quarto titolo mondiale (terzo consecutivo) nella specialità Nacra 17. La coppia si è unita sportivamente nel 2017 gareggiando proprio con il catamarano Nacra 17. Nei primi tre anni si è subito tolta diverse soddisfazioni: un bronzo e un oro ai Mondiali, tre titoli europei e quattro medaglie (due ori, un argento e un bronzo) in Coppa del Mondo.

Poi il trionfo a Tokyo 2020 e altri due titoli mondiali. Nel 2022 Banti ha vinto il premio Rolex World Sailor of the Year quale migliore velista Mondiale nella categoria femminile, mentre il compagno di barca Tita si è aggiudicato il premio maschile.