Ippica, l'impegno del ministro Lollobrigida e le migliori corse del fine settimana

Riparte la nostra rubrica e, in attesa di tornare a intervistare i protagonisti, ci concentriamo sul lavoro del ministro dell'agricoltura e sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, che in merito al comparto, che rientra tra le sue competenze, ha dichiarato: "Quando mi sono insediato mi hanno consigliato di non occuparmi di ippica perché 'sono solo rogne' - scrive sulla propra pagina social X -. Invece ho deciso di intervenire su un settore abbandonato negli anni, che può tornare a rappresentare una risorsa economica per la Nazione. L’ippica negli ultimi anni è stata totalmente abbandonata, è stata sempre considerata fastidiosa; invece, può diventare una risorsa economica per il Paese. Ho trovato un buco di 45 milioni nella cassa dei pagamenti, ne abbiamo già recuperati 9, non mi sembra poco".

"Bisognerebbe trovare un cavallo come Varenne per tornare a far parlare di ippica spesso - riconosce Lollobrigida - ma intanto partiamo strutturando bene tutto. Noi agli ippodromi diamo tanti soldi, ora è giusto che ci venga detto come vengono spesi per migliorare la qualità del prodotto. E per far parlare sempre più di ippica stiamo pensando, in occasione del G7 dell’Agricoltura di settembre prossimo a Siracusa, di organizzare un grande evento, magari proprio una corsa, all’ippodromo del Mediterraneo".

Continuando a leggere ciò che ha scritto si capisce chiaramente che il ministro è orientato a intervenire drasticamente anche sulla scommessa ippica, abbattendo il prelievo ed equiparandolo alle altre scommesse, consentendo così di renderla più appetibile. Per i non addetti ai lavori e gli appassionati significa che il prelievo fiscale sarà uguale a tutte le altre scommesse. Noi esperti in materia possiamo solo apprezzare il progetto ma pensare di risolvere tutto in questo modo e spostare la responsabilità sugli ippodromi sembra poco credibile. Non ci stancheremo mai di ripetere che affinché si possa promuovere un prodotto, qualsiasi esso sia, occorre una corretta informazione, pubblicità a tutto tondo e duratura, un controllo da parte degli organi preposti e, dove si verificassero buchi nella gestione patrimoniale, finanziaria e sportiva, si cerchino i responsabili, si giudichino in tempi celeri e se trovati colpevoli si puniscano, perché solo così si ridarà credibilità ad un sistema che lo merita.

Premesso ciò, a noi piace parlare molto di più delle gesta tecniche e allora andiamo ad analizzare quattro corse che si disputeranno tra sabato e domenica, due nel convegno di Siracusa ed altrettante nel convegno di Pisa, perché è inutile parlare di rilancio se poi non si premia la qualità e queste sono le corse migliori del fine settimana.

Sabato 13 gennaio a Siracusa

Commento tecnico : Muhaarar Dream ambisce alla vittoria ed anche se gravato farà valere la sua qualità. Temperance king vince l’ultima in bella stile e può ripetersi ancorché i4 kg in più. Don Aureliano ha steccato l’ultima. Immortal romance è il vecchione della compagnia ma rimane anche il più vittorioso, attenzione. Lear Theywrerewrong sembra chiuso avendo perso gli scontri diretti con i migliori. Va tutto bene sale di categoria visti gli ultimi e positivi arrivi. Star of wells farà l’arrivo. Victor Giusy nella categoria non ha figurato ma è l’unica femmina. Light Enters onn sembra la corsa giusta. Robertthebruce ha vinto una solo volta in carriera. Koskov è l’incognita della corsa.

Commento tecnico : altro handicap molto difficile, con una scala dei pesi da 61 a 50 kg che tradotto significa che tutti possono dire la loro. Villa Hermosa sembra gravato al peso. Caraibi night deve confermare l’ultima per essere promosso. Lover men se calasse il poker allungando la distanza, sarebbe già in autostrada destinazione Capannelle. Sea Emperor è il favorito. Nel gruppo possono emergere Infinity Romance, Smooth Uncle e Alba del Nilo

Domenica a Pisa

Commento tecnico : la condizionata con vista sul Thomas Rook. Chi vince va diretto alla Pool. Binzago è al rientro dopo 56 giorni, l’ultima l’ha steccata. Cuban Slide è l’oggetto misterioso, al debutto in Italia. Free Nation, dopo la castrazione potrebbe trovare il passo giusto. Majin bu è il nostro favorito, dopo il secondo posto dietro a Melfi, vince bene la maiden successiva. Nora ha fatto un discreto debutto…vince ma non stacca. Talk to her è l’altra femmina di giornata, viene da Roma ed adesso è agli ordini di Endo Botti, ci sta. Tenjaku allunga la distanza ma potrebbe non essere un problema ed attenzione, suo padre Kantharos in carriera è rimasto imbattuto.

Commento tecnico: una gran bella corsa…la scuderia Botti (Cime tempestose e Vento di Passioni) è la favorita. Certaldo ritrova un Di Tocco in più ed il binomio potrebbe rivelarsi molto competitivo. Dazzle at dawn rimane un’incognita. Friederich è la pedina di Dormello, ragion per cui sarà al top. Kadabration nel Regione Toscana ha fatto la comparsa. Tutti gli altri sono capeggiati da Tempo di renaccio e Tendentious.

Notizie dal Mondo

Martedì 23 gennaio a Londra ci sarà "Longines World Racing Awards 2023" L'evento, organizzato dal marchio svizzero Longines e dalla Federazione Internazionale delle Autorità Ippiche (IFHA), si svolgerà presso il famoso Savoy Hotel. La cerimonia onorerà il cavallo con il punteggio più alto nella classifica Longines World's Best Racehorse Rankings 2023 e la Longines World's Best Horse Race. Se sul cavallo non ci saranno dubbi ovvero sarà Equinox, sulla corsa numero uno siamo molto curiosi di sapere quale sarà, ce la farà il "Prix de l'Arc de Triomphe" a riprendersi lo scettro?

Nell'edizione precedente, Flightline è stato nominato Longines World's Best Racehorse 2022 dopo aver ricevuto un punteggio storico di 140, mentre la Longines Breeders' Cup Classic (G1), che Flightline ha vinto durante la sua carriera imbattuta, è stata celebrata come Longines World's Best Horse Race 2022.

Sabato 27gennaio a Gulfstream Park (Florida) andrà in scena la prima grande classica mondiale "Pegasus World Cup Championship Invitational", la corsa che garantisce al primo classificato la cifra mostruosa di 3 milioni di dollari e che ha visto trionfare nell'ordine nelle ultime 7 edizioni: Arrogate (2017), Gun Runner (2018), City of Light (2019 ), Mucho Gusto(2020), Knicks Go (2021), Life is Good (2022), and Art Collector (2023). Il primo fu Foolish Pleasure nel lontano 1976.