Piazza di Siena, l'Italia apre la Coppa delle Nazioni

La prima giornata di gare a Piazza di Siena parla italiano. Fatta eccezione per quella di apertura in cui è risuonato l'inno irlandese (Denis Lynch si è aggiudicato il premio Safe Riding che ha visto al via ben 53 binomi, terzo Lorenzo De Luca e quarta Francesca Ciriesi), successo per Emilio Bicocchi, il cavaliere toscano di Follonica in sella alla giovane Hemerald d'Argonne, nel premio presented by MAG, e doppietta azzurra nella gara a tempo presented by Range Rover con Riccardo Pisani che ha vinto davanti a Giulia Martinengo Marquez. Quest'ultima oggi sarà impegnata col team nella Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo composto da Giacomo Casadei (che ha sostituito Piergiorgio Bucci, il cui cavallo Hantano aveva qualche linea di febbre dopo il Gran Premio Rolex di Aquisgrana, in Germania, di domenica scorsa), Emanuele Camilli e Giampiero Garofalo.

Sarà il momento clou del venerdì del CSIO di Roma - Master d'Inzeo 2026 - nel cuore di Villa Borghese. La Coppa delle Nazioni, in programma dalle 14.30, sarà preceduta dal sorvolo della Pattuglia Acrobatica delle Frecce Tricolori. Previsto in mattinata anche il premio presented by ENI.

A Piazza di Siena non solo sport, cavalli e competizione ai livelli massimi, ma anche un incontro tra generazioni, visioni e competenze. La FISE - Federazione Italiana Sport Equestri - ha ospitato una delegazione di studenti del secondo e terzo anno dello IED, l'Istituto Europeo di Design. I dodici studenti arrivati a Roma frequentano tutti la scuola della Capitale e hanno partecipato alla realizzazione della parte grafica del nuovo logo federale in occasione dei 100 anni della FISE. Sette i progetti ancora in lizza, entrati a far parte di una prima shortlist da cui uscirà il nuovo «biglietto da visita» della Federazione.

La FISE rafforza così il suo legame con il mondo universitario - celebrata ieri anche la collaborazione con l'UniBologna - coinvolgendo un gruppo di studenti alle prime esperienze professionali in un progetto dal forte valore simbolico e creativo. «Grazie a voi e complimenti per la meravigliosa attività che svolgete, che è improntata al talento, alla fantasia e all'estro, valori inestimabili», così il presidente federale Marco Di Paola.

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