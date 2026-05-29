Un razzo Blue Origin esplode sulla rampa di lancio durante il test di accensione

Un razzo della Blue Origin è esploso giovedì sera durante un test sulla piattaforma di lancio, facendo tremare le case vicine. La Blue Origin di Jeff Bezos ha dichiarato che il suo razzo New Glenn è esploso durante un test di accensione dei motori. Tutto il personale è stato rintracciato, ha affermato la società tramite X. I funzionari dei servizi di emergenza hanno dichiarato che non vi è alcun pericolo dovuto a fumi o altri potenziali rischi. L'imponente New Glenn era stato messo a terra ad aprile dopo che un satellite era stato lasciato in un'orbita errata a causa di un guasto al motore.

Si trattava solo del terzo volo del razzo che la Blue Origin utilizza per lanciare moduli di atterraggio sulla Luna per la Nasa. "È troppo presto per conoscere la causa principale - scrive Bezos su X - ma stiamo già lavorando per trovarla. Giornata molto dura, ma ricostruiremo tutto ciò che serve e torneremo a volare. Ne vale la pena".