Drone russo colpisce un palazzo in Romania, due feriti. Rutte: "Pronti a difendere ogni centimetro di territorio Nato". Crosetto: "Intollerabile"

Un drone è precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, Paese membro della Nato. L'incidente ha provocato un incendio. Due le persone lievemente ferite. La notizia, riportata dall'agenzia Rbc-Ucraina, è stata confermata questa mattina dal ministro della Difesa romeno, secondo cui si tratta di "una grave e irresponsabile escalation".Quando è stato colpito l'edificio residenziale, (poco prima delle tre di notte) la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, e Galați si trova non lontano da quella regione. Marina ucraina denuncia: "Un attacco con un drone russo ha provocato un incendio su una nave turca salpata dal porto di Odessa". Feriti due membri dell'equipaggio
Rutte sente Dan: "Pronti a difendere ogni centimetro di territorio Nato"
Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha sentito con il presidente della Romania, Nicusor Dan, dopo il drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Galati. "Gli ho assicurato la piena solidarietà della Nato ed espresso vicinanza alle persone ferite nell'incidente. Ho ribadito che la Nato è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato", ha riferito Rutte su X. "Continueremo a rafforzare la nostra prontezza operativa per scoraggiare e contrastare qualsiasi minaccia, comprese quelle rappresentate dai droni", ha sottolineato, ribadendo che "il comportamento irresponsabile della Russia rappresenta un pericolo per tutti noi".
Tajani: "Condanniamo drone russo in Romania, Mosca si impegni per la pace"
"Condanno con forza la violazione dello spazio aereo della Romania da parte di un drone russo, che ha colpito un edificio residenziale nella città di Galați. Una volta di più, il governo italiano chiede alla federazione russa, un impegno serio per per una pace giusta e duratura. La mia solidarietà al Governo romeno e alla Ministra degli Esteri Oana Toiu". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.
Crosetto su drone in Romania, pericolosa esclation che non può essere tollerata
"Esprimo la più ferma condanna per il drone russo che ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati in Romania, provocando due feriti, di cui un minore. Ciò rappresenta una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata. Al vice primo ministro e ministro della Difesa rumeno Radu-Dinel Mirută e a tutto il popolo della Romania va la nostra più profonda solidarietà e vicinanza. Di fronte a queste minacce, la coesione della Nato resta incrollabile: la sicurezza di un membro dell'Alleanza e dell’Unione Europea è la sicurezza di tutti noi. Uniti a difesa della pace, della stabilità e del territorio euroatlantico". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in un post sui social.
Von der Leyen: "Russia ha superato altro limite con drone in Romania"
La "guerra di aggressione" condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha "superato un altro limite". Lo ha scritto su 'X' la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen dopo che un drone lanciato dai russi ha colpito un condominio in Romania, Stato membro dell'Unione europea confinante con l'Ucraina. "Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo", ha scritto Von der Leyen sui social media. "Continuando a rafforzare la nostra sicurezza e la nostra capacità di deterrenza, soprattutto al confine orientale, continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia", ha aggiunto.
Nato condanna drone russo in Romania, Russia "sconsiderata"
La Nato ha condannato quella che ha definito la "sconsideratezza" di Mosca dopo che un drone russo è caduto su un condominio in Romania causando il ferimento di due persone. "La Nato continuerà a rafforzare le proprie difese contro tutte le minacce, compresi i droni", ha dichiarato la portavoce della Nato Allison Hart sui social media, aggiungendo che il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, è in contatto con le autorità rumene.
Drone russo contro palazzo in Romania, 2 feriti
Un drone russo ha colpito un condominio a Galați, nel sudest della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il ministero della Difesa rumeno spiegando che il drone Shahed ha colpito il tetto di un edificio residenziale vicino al confine ucraino. Si tratta di "una grave e pericolosa escalation", come hanno riferito i media rumeni. La Romania è stata colpita durante gli attacchi russi notturni contro i porti ucraini sul Danubio e in particolare la città di Izmail. In seguito all'attacco due F-16 rumeni sono decollati. Questa è la prima volta che un attacco russo causa vittime sul suolo Nato.