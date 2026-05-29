Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

Al seggio non c'è mai fine

Ancora non si è spenta l'eco della travolgente vittoria del centrosinistra alle elezioni amministrative

Al seggio non c'è mai fine
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Tale è stato l'impatto sul Paese e tanta la speranza suscitata, che ancora non si è spenta l'eco della travolgente vittoria del centrosinistra alle elezioni amministrative. Qui dalle nostre parti scusate ma questa volta noi abbiamo puntato sul rosso, è così tanto che non esce... - siamo entusiasti. Come si dice: "Al seggio non c'è mai fine".

Averne di leader come i nostri. La Elly lo ha detto meglio di tutti: "Questo voto conferma che siamo uniti e competitivi". Boccia ha spiegato bene che - se anche c'è stata qualche leggerissima défaillance - nelle Amministrative "non c'entrano nulla le dinamiche nazionali: era solo un test locale". Bonaccini ha ripetuto che "Abbiamo perso ma abbiamo vinto". Quel cantante là, quello un po' zigano, Capovilla, è stato davvero elegante nell'ammettere il nostro unico cedimento: "A Venezia ha vinto il cancro" (e sì che gli orchestrali della Fenice hanno dato tutto, peccato). Rocco Casalino ha ribadito che il suo è stato "un successo straordinario", anche se non è passato. E Bersani, dalla Gruber, ha offerto un'analisi chiara del perché a Venezia gli elettori non hanno votato i candidati islamici.

Con la sua simpatica aria da commissario politico del PCUS, forte di quel principio di rispetto della volontà popolare che è il fondamento della democrazia, ha detto: "Stavolta non l'han digerita. Ma la prossima volta la digeriscono". E sócc'mel se non ha ragione! La sinistra non deve arretrare nemmeno di urna. Cineraria.

Avanti così, di vittoria in vittoria verso la sconfitta.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica