Piazza di Siena. Subito l'evento con la musica di Puccini. Inaugurata la mostra sui cavali del principe Rospigliosi

Roma omaggia Giacomo Puccini a cento anni dalla scomparsa: oggi alle 19 a Villa Borghese sullo storico ovale di Piazza di Siena, il concerto «Opera Italiana is in the Air», diretta dal Maestro Alvise Casellati, un viaggio con le opere più iconiche di Puccini che sarà l’evento d’apertura del 91° Concorso Ippico (CSIO). Un evento gratuito voluto da Intesa Sanpaolo e dalla Federazione Italiana Sport Equestri che potrà essere seguito dalle antiche tribune che delimitano il campo gara. Ospiti d’onore il soprano Carolina Lopez Moreno e il tenore Antonio Poli con la partecipazione straordinaria dei solisti di «Fabbrica», il programma per giovani artisti del Teatro dell’Opera. Inaugurata intanto al Museo Canonica di Villa Borghese la mostra «Questo è Aquilino figlio del vento», che espone opere pittoriche del ’700 delle collezioni capitoline che ritraggono i celebri cavalli del principe e collezionista Camillo Rospigliosi. La mostra è promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione con Sport e Salute e Fise, Servizi museali di Zètema Progetto Cultura ed è curata da Sandro Santolini. E domani andrà in scena a Villa Borghese anche la prima tappa dell’Italia Polo Challenge che avrà come teatro lo storico Galoppatoio.

Oggi la sfilata di cavalli e giocatori per le vie del centro di Roma.