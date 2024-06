Portabandiera fa bene. Mamma Errigo è d’oro

Ascolta ora 00:00 00:00

L'unica forza per stare in equilibrio sul filo della vita è il peso dell'amore. E lei ne deve avere tanto di amore per continuare a divertirsi nel suo sport, la scherma. Arianna Errigo non perde il filo: per la terza volta è campionessa d’Europa nel fioretto nel giorno della tripletta italiana nella sciabola maschile. Fresca di nomina come portabandiera per Parigi, puntualmente, la Errigo trionfa a Basilea, in Svizzera, e lancia un segnale in ottica Giochi. Come Tamberi, ieri secondo con 2,23 in piazza a Kosice, campione continentale a Roma. «Sono felicissima perché siamo a ridosso di un’Olimpiade- racconta Arianna -. E poi avevo visto che Gimbo aveva vinto l’Europeo, da portabandiera. Ho pensato: posso rimanere indietro? No!».

Gli alfieri azzurri ci hanno preso gusto.

A 36 anni Arianna continua a regalarci e regalarsi soddisfazioni immense: è un mito senza tempo. Infinita. L’abbraccio con Stefano Cerioni, dopo l’ultima stoccata vincente, il ct che l’ha aspettata l’anno scorso dopo la maternità, è commovente.

C’è anche spazio per un urlo liberatorio che scuote l’arena Jakobshalle.

A dire il vero non è stata per niente una passeggiata, per Arianna. Che dopo aver vinto 15-9 il derby azzurro dei quarti di finale contro Martina Favaretto, ha dovuto tirare fuori il massimo dalle poche energie rimaste. Ha sofferto in semifinale, quando si è ritrovata in difficoltà contro una rivale di 18 anni, la britannica Stutchbury, che ha battuto solo all’ultima stoccata 15-14; in finale, invece, è riuscita a prevalere sulla 22enne ucraina Myroniuk piazzando undici stoccate di fila e dopo essere stata in svantaggio 4-10. Una rimonta d’oro. «Sono felicissima dice un’emozionata Errigo-, perché sono arrivata in finale cotta. Sul 4-10 sinceramente da una parte avevo perso le speranze, ma dall’altra non volevo mollare. Sono riuscita a fare un incontro incredibile e portare a casa il mio terzo oro europeo individuale». È il primo da mamma dei due gemelli, Mirea e Stefano, in trasferta anche loro. «I bimbi sono qui con me. Questo risultato a 36 anni da mamma ha un sapore speciale».

Trentasei anni ce li ha anche Luigi Samele, bronzo nella sciabola maschile alle spalle di Luca Curatoli, d’argento, e Michele Gallo, al primo sigillo europeo. Una tripletta azzurra da sballo.

«Vincere un Europeo nello stesso giorno di Arianna, che è una campionessa e che sarà nostra portabandiera a Parigi, è ancora più bello. Un'emozione immensa», conclude il 23enne Gallo, che ha riportato in Italia il titolo europeo nella sciabola maschile individuale 19 anni dopo Aldo Montano.