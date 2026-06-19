Roma chiama il mondo e il Settecolli risponde

Tre giorni di grande spettacolo al Foro Italico con l'edizione numero 62 del Trofeo Settecolli Ip-Internazionali di Nuoto: appuntamento dal 26 al 28 giugno per quello che è considerato uno degli eventi più prestigiosi e attesi del calendario. La manifestazione verrà presentata ufficialmente il prossimo 24 giugno da Paolo Barelli, presidente della Fin (organizzatore dell'evento assieme a Sport e Salute), ma si può già dire che il parterre sarà ricchissimo: circa 700 atleti in rappresentanza di 35 nazioni, a confermare il ruolo fondamentale di Roma nel panorama mondiale del nuoto.

Sono attesi nella Capitale infatti alcuni tra i maggiori specialisti, campioni olimpici, mondiali e stelle di primissimo piano. Tra questi, Sarah Sjöström, Gretchen Walsh, Adam Peaty, David Popovici, Kristof Milak, Daniel Wiffen, Noè Ponti, Marrit Steenbergen, Siobhán Haughey e Kliment Kolesnikov. A questi vanno aggiunti ovviamente i migliori nuotatori italiani, guidati dal direttore tecnico Cesare Butini. Tutte le stelle in vasca: Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella, Simone Cerasuolo, Benedetta Pilato, Alberto Razzetti e tanti altri. Tutti a caccia del pass per gli Europei di Parigi, che inizieranno il 10 e finiranno il 16 agosto. A proposito di italiani c'è un particolare interesse verso la prova dei 50 stile libero maschili, con la sfida conclusiva tra Luca Dotto e Marco Orsi. Per Dotto, soprattutto, sarà l'ultimo appuntamento agonistico di una carriera lunga vent'anni. Per lui sicuramente un momento commovente.

Grandi nomi del presente, leggende al passo d'addio: programma dunque ricchissimo quello del Trofeo Settacolli. Si comincia alle 9 di mattina di venerdì 26 giugno con la finale dei 100 metri dorso Paralimpici, seguita dalle batterie dei 50 dorso maschili e femminili.

Le finali invece sono previste per la serata, a partire dalle 19 circa in poi: copertura televisiva completa sul canale Rai Sport, con l'opportunità di vedere le gare anche su Youtube, sul canale ufficiale della Federazione Italiana Nuoto.