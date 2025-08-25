In Romania è esplosa una stella

In un minuto e 57 secondi si può vivere già il futuro. Alessandra Mao ha fissato il cronometro dei 200 stile libero ai mondiali juniores di nuoto per conquistare una medaglia di bronzo. E non ci sarebbe niente di più ordinario in questo risultato straordinario, se non fosse che la ragazza ha 14 anni e che il suo tempo è il secondo italiano di sempre di tutte le età. Sì, esatto, dietro a quello di Federica Pellegrini.

Per dire: anche la Divina segnò il record italiano juniores ai suoi tempi, ma fu un 1.58.02 e aveva quattro anni di più. Per questo in Romania, sede della manifestazione, è esplosa una stella. Che ha abbassato di un secondo e mezzo il suo limite personale e che ad aprile, quando vinse i campionati italiani assoluto, si presentò imbarazzatissima al microfono riuscendo a spiaccicare poche parole, ma abbastanza chiare: “Federica e la Quadrarella? Sono modelli da seguire, ma non sono i miei idoli. In realtà non ne ho mai avuti, voglio essere me stessa. Se proprio devo sceglierne una dico Sjöström".

Che poi sarebbe la nuotatrice svedese asso nella farfalla e nello stile che ha conquistato record del mondo a raffica, oltre ad una serie infinita di medaglie in tutte le competizioni.

Capito, insomma? Il nuoto italiano è pronto a sfornare una nuova stella: ha l’età di una teenager e sembra ancora una bambina. Ma voi non fatevi ingannare: se andate in piscina, occhio che c’è in giro uno squalo.