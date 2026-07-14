Dal sabbione di Piazza Santa Croce al ring BKFC: lo spirito del combattimento arriva a Napoli

Il Calcio Storico Fiorentino, una delle discipline più antiche e dure al mondo, rappresenta da secoli l'essenza della sfida senza compromessi. In Piazza Santa Croce non si entra solo per vincere: si entra per difendere i propri colori, il proprio quartiere e il proprio onore. È una tradizione che continua ancora oggi, con regole severe ma con uno spirito rimasto immutato nel tempo.

Ed è proprio quello stesso spirito che ritroviamo nella BKFC, la più importante organizzazione mondiale di boxe a mani nude.

Non è quindi un caso che la card di BKFC Napoli sia stata costruita personalmente da Gabriel Rapisarda, con il prezioso supporto di Pietro Cappelli, uno dei protagonisti assoluti del Calcio Storico Fiorentino, reduce dalla straordinaria vittoria degli Azzurri di Santa Croce, tornati campioni nel 2026 al termine di una finale epica.



Chi vive il Calcio Storico conosce il significato della parola "guerriero". Sa riconoscere il carattere prima ancora del talento, la determinazione prima ancora della tecnica. Per questo il contributo di Cappelli nella costruzione della card ha un valore speciale: portare nel ring BKFC la mentalità di chi è abituato a combattere per qualcosa di più grande di una semplice vittoria.

BKFC e Calcio Storico parlano la stessa lingua: rispetto, disciplina, forza e identità.



Sabato a Napoli non saliranno sul ring soltanto grandi fighter.

Saliranno uomini pronti a rappresentare quei valori che, da secoli, fanno battere il cuore di Piazza Santa Croce e che oggi trovano una nuova casa all'Arena Flegrea.Perché le tradizioni non appartengono al passato. Le tradizioni continuano a vivere... semplicemente cambiano arena.