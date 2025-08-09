Sex toy, criptovalute e il meme "hot" postato da Trump jr

In verità la «rivendicazione» del gesto da parte di un fantomatico «gruppo Usa criptovalute» è sconclusionata almeno quanto il gesto stesso (il lancio di sex toy sul parquet durante le partite della Wnba, il massimo campionato americano di basket femminile). Ma visto che l’umana comprensione non può che arrendersi dinanzi alla possibile «motivazione » che ha spinto due spettatori (individuati e arrestati) a compiere un atto così assurdo, ogni «spiegazione» diventa plausibile e, al tempo stesso, fantasiosa. E in questa specie di «terra di mezzo » interpretativa si pone, appunto, l’ipotesi della di una «società che opera nel settore delle criptovalute » che avrebbe organizzato l’avvilente sceneggiata. Motivo? Si brancola nel buio.

Il sito Usa Today offre una lettura dell’imbarazzante «fenomeno » con contorni da pochade: «I creatori di una moneta “meme“ basata su criptovalute, la Green

Dildo Coin, si sono attribuiti la responsabilità dell’iniziativa attraverso un anonimo portavoce che ha dichiarato che “non era nostra intenzione criticare la Wnba“ »; «piuttosto - ha aggiunto noi “crypto bros“ stiamo cercando di perpetuare una cultura di scherzi e acrobazie». Col solo obiettivo di «creare disagi durante le partite, come abbiamo visto fare nell’hockey. Così, giusto per attirare l’attenzione».

Ultimo, ma fondamentale, dettaglio: il «portavoce» ha tenuto a sottolineare che «le due persone arrestate non fanno parte del nostro gruppo». E qui, tutto il criptoteorema, crolla. Lasciando in piedi solo i criptocretini. Ma i colpi di scena in questa vicenda poco commendevole non finiscono qui, arrivando a coinvolgere (in maniera molto indiretta) Donald Trump jr (nella foto), il 47enne figlio-delfino del presidente degli Satati Uniti, che si è sempre speso non poco (insieme con tla famiglia) in favore degli investimenti

in criptovalute. Trump jr pare fosse presente sugli spalti a seguire proprio una delle partite «incriminate» dove sul più bello è piovuto in campo un dildo color verde smeraldo.

Ora è venuto fuori che, poche ore dopo lo scandalo del sex toy (finito casualmente proprio fra i piedi della giocatrice che aveva nei giorni precedenti denunciato la «vergogna dei porno lanciatori»), lo stesso Trump jr ha provocatoriamente postato su X un meme «fallico» in cui si vede il padre lanciare un dildo verde dal tetto della Casa Bianca sul parquet di una partita di basket femminile. Il meme-fake ha ottenuto in poche ore più di centomila like. Fra il tripudio dei criptofans.