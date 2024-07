"Speriamo di non uscire dopo la gara di fondo nella Senna... con tre occhi"

Da Eurosport

nostro inviato a Parigi

Simona Quadarella domani sarà in finale dei 1500. Ci va comoda, spingendo il giusto, non perché ne abbia bisogno ma per assaggiare e far stancare le rivali, e ai 1350 comincia a rifiatare, chiudendo in 15.51.19. Secondo tempo generale, dietro sua maestà Katie Ledecky, 15.47.43. La sfida domani sarà cosa loro. Sesta nella batteria, Ginevra Taddeucci, in gara per rompere il ghiaccio, "vivere il villaggio olimpico, ma ora torno a Ostia. La mia gara è quella di fondo in acque libere". Anche se qui si chiamano acque sporche, sono quelle della Senna. "Ne parliamo sempre io e Greg e gli altri, siamo preoccupati, non solo l'inquinamento, ma anche la corrente, è fortissima, assurdo, tutto tace, abbiamo paura, per la salute. Spero veramente che adottino il piano B e si vada a nuotare nel lago, altrimenti ci vediamo dopo la gara.... e magari avrò tre occhi".

Intanto gli organizzatori, alle prese con il posticipo dlela gara di triathlon, annunciano che anche questa notte verranno fatti ulteriori test. Ma il rischio che il triathlon diventi biathlon è ormai evidente.

Tornando alla vasca, Razzetti e Carini accedono in semifinale nei 200 farfalla. Razzetti chiudendo primo la quarta batteria in 1.54.78 davanti al fuoriclasse e idolo di casa Leon Marchand (1.55.26). Quinto Giacomo Carini.