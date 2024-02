Super Bowl 2024: squadre, diretta e ospiti. Cosa sapere

Manca poco alla sfida che terrà il 75% degli americani incollati al televisore per quasi quattro ore, la finalissima della Nfl, la 58a edizione del Super Bowl. Anche se non sapete assolutamente niente di football americano, questo evento troverà il modo di interessare chiunque, visto che sarà un vero e proprio spettacolo. Si vedrà di tutto, da cantanti famosi a un’infinità di vip in tribuna a momenti indimenticabili. Vediamo quindi chi sarà in campo, i protagonisti e le sorprese previste per gli intervalli musicali e come seguire l’evento che ogni anno ferma l’America.

Le squadre in campo

Se buona parte dei telespettatori italiani sarà davanti allo schermo per curiosità, i malati di football tricolori sanno benissimo che questo potrebbe essere uno dei Super Bowl più memorabili degli ultimi anni. Come potrebbe non esserlo? Da una parte ci saranno i perenni favoriti dall’inizio della stagione, quei San Francisco 49ers che hanno costruito un roster a prova di bomba e, a parte un momento di crisi a metà stagione, hanno distrutto la concorrenza. Dall’altra i campioni in carica, i Kansas City Chiefs che, nonostante abbiano perso per strada alcune stelle, sono riuscite comunque a farsi strada nella durissima Afc, tornando per la quarta volta in cinque anni al Super Bowl. Le sfide in campo saranno tantissime ma gli occhi di tutti sono puntati sui due quarterback: il golden boy Patrick Mahomes, che alcuni considerano il vero erede di Tom Brady contro Mister Irrelevant Brock Purdy, ultima scelta nel draft 2022 che, con impegno e umiltà, è diventato uno dei migliori della Nfl.

In panchina ci sono due degli allenatori più bravi degli ultimi vent’anni, il “gigante buono” Andy Reid, maestro del gioco offensivo, contro Kyle Shanahan, erede di una delle dinastie più famose della lega. A contendersi l’attenzione del pubblico saranno una serie di ricevitori clamorosi, da Travis Mister Swift Kelce a Christian Cmc McCaffrey, da George Kittle a Deebo Samuels ad una serie di giocatori meno celebrati che potrebbero fare la differenza. Al momento, i favori dei bookmakers continuano ad andare ai Niners ma il margine si sta riducendo giorno dopo giorno. Potrebbe essere uno shootout, una partita dall’alto punteggio o una gara estremamente tattica, decisa da pochi episodi. Per scoprirlo dovrete rimanere davanti allo schermo fino alla fine. Le sorprese al Super Bowl non mancano mai.

Le sfide decisive per i 49ers

In palio c’è qualcosa di ancora più importante del Vince Lombardi Trophy: i Chiefs vogliono fortemente il terzo anello che li farebbe diventare una vera dynasty mentre i 49ers non desiderano altro che porre fine alla lunga siccità di titoli e vendicare la sconfitta nel Super Bowl del 2019. Si potrebbe parlare a lungo delle cose da tenere d’occhio in campo durante la partita ma ci limiteremo a quattro sfide che decideranno il Super Bowl, due per squadra. Per tornare sul tetto della Nfl per la prima volta dal 1994, i Niners dovranno trovare il modo di scatenare le corse di Christian McCaffrey, il running back più esplosivo della Nfl con 1.459 yards in stagione. Il gioco di corsa di San Francisco, il quarto della Nfl, si basa in gran parte su Cmc e la run defense dei Chiefs è solo la 24a della lega. Kansas City però ha placcatori molto efficaci: se riuscissero a bloccarlo subito, potrebbero limitare i danni sui giochi più esplosivi. Più facile a dirsi che a farsi, visto che Cmc è tra i migliori in quanto a yards dopo il contatto.

La seconda sfida cruciale per i Niners sarà quella tra Brock Purdy e la secondaria dei Chiefs. Uno dei problemi che il giovane talento dell’Arizona ha avuto durante tutta la stagione è la precisione nei lanci. Dover affrontare giocatori estremamente capaci come Sneed, McDuffie e Reid potrebbe diventare un grosso problema per l’attacco californiano. La tenuta della linea offensiva farà tutta la differenza del mondo, considerato che il defensive coordinator di Kansas City Steve Spagnuolo mette sempre sotto pressione i quarterback rivali. Se i blitz dovessero costringere Purdy a decisioni affrettate, la situazione potrebbe degenerare in fretta.

Cosa dovranno fare i Chiefs

Per impedire ai campioni di confermarsi, cosa che nella Nfl non succede dalla doppietta dei Patriots nel 2003-04, la difesa di San Francisco dovrà trovare il modo di ingabbiare al meglio lo sgusciante Patrick Mahomes. Il quarterback di Kansas City è un maestro nell’evitare la pass rush, i tentativi della difesa di placcare il qb rivale ed i Chiefs sono i secondi in questa classifica particolare. San Francisco ha una serie di giocatori estremamente talentuosi nel reparto, da Nick Bosa a Chase Young ma la loro produzione in termini di sack e pressure non è elevatissima. A rendere il tutto ancora più complicato il fatto che non basterà avvicinarsi a Mahomes: i Niners dovranno costringere la linea a commettere dei falli o placcare il quarterback. Tentare il blitz contro i Chiefs è sempre un azzardo: in un modo o nell’altro Mahomes trova sempre il modo di inventarsi giocate importanti, specialmente quando è sotto pressione.

Il modo migliore di limitare il gioco di Mahomes è di negargli i bersagli preferiti, quei giocatori in grado di guadagnare tante yards in una sola giocata. La difesa a zona dei 49ers è riuscita durante tutta la stagione a negare agli avversari i cosiddetti big plays, concedendo solo 9,6 yards per ricezione. La difesa single-high, preferita dal defensive coordinator Steve Wilks, è particolarmente efficace in questo fondamentale, cercando di placcare immediatamente il ricevitore. I Chiefs non possono contare su ricevitori particolarmente ispirati quest’anno, a parte il rookie Rashee Rice e Travis Kelce. Se la difesa riuscirà a bloccare subito Rice e Kelce, Kansas City sarà costretta a fare giocate più brevi, rimanere più a lungo in campo e rischiare di finire la benzina a fine partita.

L’halftime show, cosa aspettarsi

Se il momento forse più sentito per gli americani è quello che precederà il calcio d’inizio, quando la stella del country Reba McEntire canterà l’inno degli Stati Uniti, lo spettacolo all’intervallo sarà quello che si guadagnerà sicuramente più attenzione nel resto del mondo. Negli ultimi 50 anni quasi tutte le stelle più famose della musica mondiale si sono esibite al Super Bowl, dando vita a performances davvero memorabili. Se l’anno scorso aveva fatto notizia l’esibizione di una Rihanna visibilmente incinta, la Nfl per l’appuntamento di Las Vegas ha deciso di affidarsi ad uno degli showman più esperti d’America, Usher. Nei circa 15 minuti concessi dalla precisissima scaletta dell’evento, la 46enne stella dell’R&b ha promesso uno spettacolo “leggendario”, anche per promuovere al meglio il suo nuovo album “Coming home”, uscito venerdì 9 febbraio.

Nel passato si sono visti spettacoli estremamente elaborati ma l’impressione è che, visto che siamo a Las Vegas, Usher abbia deciso di preparare qualcosa di davvero speciale. Secondo fonti vicine alla produzione, Alicia Keys è stata vista all’Allegiant Stadium mentre si tenevano le prove generali dello spettacolo: la cosa avrebbe senso, visto che il suo duetto con Usher “My Boo”, aveva passato sei settimane al numero uno della classifica di Billboard nel 2004. La colonna sonora del promo pubblicato da Apple Music, la mega-hit “Yeah!”, vedeva come guest stars Ludacris e Lil Jon, la cui presenza a Las Vegas è stata confermata. Secondo il sito di gossip Tmz, Usher avrebbe contattato anche Justin Bieber, con il quale aveva cantato “Somebody to love” nel 2010 ma non si sa se il cantante canadese sarà al Super Bowl. Nel trailer si vede anche il cantante della mega-band coreana Bts Jungkook, cosa che sarebbe sicuramente gradita alla Nfl, che punta molto sulla crescita internazionale del football. Vedremo cosa ci riserverà quest’anno l’halftime show.

Come seguire il Super Bowl in diretta

Appassionati o curiosi, non mancano certo le alternative per seguire il Super Bowl LVIII. Come al solito la partita clou della stagione Nfl sarà trasmessa in diretta in chiaro sul digitale terrestre: a partire dalla mezzanotte e un quarto Italia 1 aprirà il collegamento da Las Vegas. Il commento sarà affidato a Federico Mastria, Gabriele Cattaneo ed Alessandro Trabattoni e la partita sarà anche disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Gli abbonati a Dazn dovranno invece collegarsi 20 minuti prima, alle 23.55, per non perdersi il fitto programma previsto per il pre-partita all’Allegiant Stadium. La coppia storica del football americano italiano, Matteo Gandini e Roberto Gotta, saranno accompagnati per tutta la partita da Giorgio Tavecchio, il kicker italiano che, prima di approdare agli Oakland Raiders aveva passato una stagione nelle riserve dei 49ers.

Per chi volesse vivere al meglio l’esperienza del Super Bowl, l’unica alternativa nel nostro paese è abbonarsi per solo un giorno all’Nfl Game Pass. Oltre alla telecronaca della Cbs, che schiererà la coppia Jim Nantz e l’ex quarterback di Dallas Tony Romo, ci sarà tutto il pre-game, l’enorme biblioteca video di Nfl Films e, soprattutto, i famosi e costosissimi spot pubblicitari che in America spesso sono attesi tanto quanto la partita. Costa 99 centesimi, ma se ve la cavate con l’inglese, non c’è modo migliore di vivere questo evento. Buon Super Bowl a tutti!