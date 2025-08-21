Israele muove i tank su Gaza City: scatta la prima fase di occupazione

Le Idf annunciano di aver avviato la prima fase dell'occupazione di Gaza City, controllando già la periferia della città palestinese. Il piano sarà illustrato oggi da Netanyahu, secondo fonti militari.Israele dimostra "palese disprezzo" per gli sforzi di mediazione, commenta Hamas. Lo Stato ebraico approva intanto in via definitiva un insediamento in Cisgiordania che divide in due la regione, impedendo di fatto la realizzazione di uno Stato unito di Palestina.
Guterres, raggiungere immediatamente cessate il fuoco
"È fondamentale raggiungere immediatamente un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi, evitando le massicce perdite di vite umane e la distruzione che un'operazione militare contro Gaza causerebbe inevitabilmente". Lo afferma il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in un post su X. "Allo stesso tempo, la decisione delle autorità israeliane di espandere la costruzione di insediamenti illegali, che dividerebbe la Cisgiordania, deve essere revocata. Qualsiasi costruzione di insediamenti costituisce una violazione del diritto internazionale", aggiunge.
Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City
Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), il generale di brigata Effie Defrin, conferma che l'esercito dello Stato ebraico ha dato il via alla prima fase dell'invasione terrestre di Gaza City. "Abbiamo avviato le operazioni preliminari e le prime fasi dell'attacco: le nostre forze controllano già la periferia" della città, ha dichiarato Defrin in un comunicato ufficiale citato dai media internazionali.