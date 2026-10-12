Tutti pazzi per il padel. E ora arrivano i campioni

Si entra in campo per provare, si esce cercando altri tre patiti, per la prossima partita. O un maestro per spaccarsi di Bandeja, Vìbora, smash e pallonetti. Il padel. Ha conquistato campi, agende, pause pranzo e dopolavoro. Diciamolo chiaramente: crea dipendenza. Anche dopo una sonora sconfitta, anche con la consapevolezza di sembrare l’elefante impagliato con le due braccia alzate alle ricerca della fantomatica palla, come insiste a chiedere il maestro. In Lombardia il contagio è ormai virale: oltre 400mila giocatori, il 27% dei praticanti in Italia. Solo lo scorso anno sono stati aperti 33 club e 111 campi, dal 2021 cresciuti del 180%. Ora, per una settimana a partire da oggi (fino a domenica), toccherà mettere giù la racchetta e guardare chi sa usarla meglio di tutti. All’Allianza Cloud arrivano le stelle internazionali, i più bravi del mondo, i primi 50 uomini e le prime 35 donne pronte a sfidarsi all’Oysho Milan Premier Padel P1. Un appuntamento ormai al suo quinto anno, ma ogni anno che passa aggiorna il record degli spettatori. Nel 2025 sulle tribune dell’Allianz Cloud sono passate oltre 35mila persone, contro i 27mila del debutto. E già alla presentazione dell’evento per il fine settimana restavano poche decine di biglietti a testimonianza della crescita di interesse non solo verso lo show milanese dei campioni, ma in generale verso uno sport definito «orizzontale, sicuramente aperto a tutti, inclusivo e altamente socializzante». Sta tutto qui (e ti pare poco...) il successone del padel, che si sta ormai smarcando dall’accusa di essere la scorciatoia più facile rispetto alla terra rossa, snobbato dai tennisti, convinti di conoscere tutto quello che serve sapere finché il vetro, tempo 1-2-3-4, restituisce una pallina impazzita o data per morta. Lo spettacolo dell’Allianz mostrerà il Padel ai massimi livelli, quello che poi dal 2 al 7 novembre se la giocherà nella Fip World Cup di Doha. In palio per i giocatori mille punti per il ranking e spettacolo assicurato per chi li guarda. Il duello più atteso è quello tra Federico Chingotto e Ajandro Galan, campioni in carica e i numeri uno Arturo Coello e Augustin Tapia. I «Chingalan» vogliono riprendersi il titolo conquistato a Milano nel 2024 e riscattare il clamoroso 6-0 subito nel terzo set della finale 2025. Tra le donne le campionesse tornano avversarie. Ari Sanchez e Paula Josemaria, vincitrici nel 2025 hanno sciolto la loro coppia: Ari gioca con Andrea Ustero, Paula con Bea Gonzalez. Gli azzurri cominciano con un bel derby. Domani Giulia Dal Pozzo, 21enne romagnola, numero 26 del mondo, affronterà Giorgia Marchetti rispettivamente con Nuria Rodriguez e Lara Arruabarrena. Compagne in nazionale, saranno invece rivali a Milano. Tra gli uomini occhi puntati su Flavio Abbate, 22 anni, primo italiano di nascita entrato nella top 50 mondiale. «Quando arriva il padel a Milano il clima cambia, perché questo è l’evento che forse più abbiamo voluto», ha commentato l’assessore allo Sport del Comune, Martina Riva. «L’atmosfera dell’Allianz Cloud, tra il grande entusiasmo del pubblico, i giochi di luce e le gesta di grandi giocatori e giocatrici, riflette perfettamente la dimensione del Padel al massimo livello in tutti i suoi aspetti», ha rincarato Luigi Carraro, Presidente Federazione Internazionale Padel. Ai vincitori quest’anno andrà anche un anello celebrativo, in stile Nba. Per i più giovani invece la possibilità di vedere i campioni dal vivo gratis: tra domani e mercoledì sono previsti 2500 biglietti gratuiti con Carta Govani oltre agli ingressi per gli under 18 disponibli grazie a Comune e Milanosport. E chissà che il prossimo numero uno al mondo non sia seduto in tribuna.

(Per oggi e domenica giorno in cui si disputeranno le finali maschili e femminili è prevista un’unica sessione di gioco, due invece da martedì a sabato. I tesserati Fitp potranno usufruire del 20% di sconto. Info su Ticketone e sul sito ufficiale www.milanopremierpadel.com).