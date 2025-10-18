Tutto il padel in un’app

Bazr porta l’esperienza del padel a un nuovo livello, trasformando la passione in acquisto con un click. Su Bazr, la prima app di live social commerce europea che connette creator, brand e utenti, è possibile trovare attrezzature e accessori per il padel adatti a tutti i livelli – dal neofita al giocatore esperto – con la guida di creator specializzati che aiutano nella scelta del prodotto più adatto. L’edizione 2025 del Milano Premier Padel - caratterizzata da un record di pubblico (oltre 35mila spettatori nell'arco della settimana di incontri) - ha segnato un salto in avanti in termini di fan engagement e shopping sportivo grazie a Bazr, la prima app di live shopping d'Europa.

È Padel mania C’è un suono, sui campi da gioco, che negli ultimi anni è diventato quasi un fenomeno sociale, capace di coprire (o quantomeno affiancare) il classico ‘plonk’ del tennis: è il rumore sordo della palla che rimbalza non solo sulla racchetta, ma anche sulla parete di vetro, seguito da un’esclamazione, un sorriso, una risata. Nato per caso, forse come passatempo giocoso su una nave o nel giardino di un aristocratico messicano (la storia è dibattuta, il successo no), il Padel ha trovato la sua formula magica nell’accessibilità. Non richiede la potenza del tennis né la preparazione fisica estrema di altri sport. È intrinsecamente sociale: si gioca in quattro e la sua dinamica più lenta, giocata in spazi ristretti e "rimbalzanti", riduce le distanze e aumenta la cooperazione tra la coppia. E in Italia è scoppiata una vera e propria Padel-mania con addirittura 538 campi presenti nella sola provincia milanese. Star del calcio, dello spettacolo e della finanza hanno imbracciato la pala, portando lo sport fuori dai circoli esclusivi e rendendolo un vero e proprio fenomeno di massa.

Bazr e il live social commerce che converte la passione in acquisto Il live social commerce organizzato da Bazr ha trasformato lo streaming del Milano Premier Padel in una dinamica esperienza di acquisto interattiva. Questa partnership strategica ha l’obiettivo di massimizzare la conversione e consolidare l’interesse per il Padel, trasformando il contenuto in un potente driver di vendita. In questo modo Bazr, partner ufficiale dell’evento milanese, ridisegna l'esperienza sportiva, unendo intrattenimento, interazione e shopping in un ecosistema digitale unico, all’insegna della promessa di “Tutto il padel in un’app”. Bazr unisce streaming, intrattenimento e acquisto, offrendo un’esperienza immersiva e interattiva dove l’obiettivo principale è la conversione: invogliare gli utenti a scaricare l’app e acquistare subito i prodotti legati al mondo del padel. In tal senso l’evento del Milano Premier Padel è stato raccontato e amplificato da una squadra di creator Bazr , veri esperti e appassionati di Padel, come Simone Mazzola, Susanna Giovanardi, Myriam Sava, Andrea Guarnaccia "Guarnacho" e Giulia Santin; questi "caster" hanno agito da narratori immersivi, intervistando i campioni nel post-partita, interagendo con il pubblico presente e online, e restituendo le emozioni con uno stile fresco e coinvolgente, essenziale per massimizzare la conversione attraverso lo storytelling.

Corner M VP Il meccanismo di conversione più efficace è stato il Corner MVP by Bazr. Al termine di alcune partite, il "best player" si è recato in questo corner per autografare in esclusiva racchette, palline e maglie da gioco, trasformandole immediatamente in memorabilia da collezione. Ogni oggetto autografato è diventato un pezzo da collezione unico, acquistabile direttamente tramite l'app Bazr in modalità live shopping. Questo processo, dalla performance alla firma, fino all'acquisto immediato, permette a tutti gli effetti di portarsi a casa un "frammento autentico” della Premier Padel. Oltre a queste esclusive drop, la piattaforma ha reso disponibile il catalogo classico con prodotti dei principali brand del settore come Babolat, Wilson, e Bullpadel, consolidando l'app come destinazione definitiva per l'attrezzatura di Padel. La scelta dei marchi presenti sull’app viene fatta seguendo criteri di qualità e non di prezzo, fama o status: ciò che contraddistingue l’offerta presente in Bazr è la predilezione per brand e prodotti unici nel loro genere.