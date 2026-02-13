"Ubriaco alle Olimpiadi": bufera sul coach finlandese Igor Medved, che viene rispedito a casa

Bufera sull'head coach della nazionale finlandese di salto con gli sci Igor Medved, il quale, per aver violato il divieto di consumo di alcol imposto dal comitato olimpico nazionale, è stato rispedito a casa nelle scorse ore.

A dare la conferma ufficiale è stato lo stesso Suomen Olympiakomitea, spiegando che l'ex saltatore sloveno, allenatore della squadra di Ski Jumping dal 2024, ha già lasciato l'Italia per "problemi legati all'alcol".

“Medved è tornato a casa oggi", ha dichiarato Janne Hänninen, responsabile degli sport d'élite del Comitato olimpico finlandese. "Si tratta di problemi legati all'alcol. Prendiamo molto seriamente le violazioni delle regole e agiremo rapidamente sulla vicenda". Hänninen non ha voluto spiegare esattamente cosa sia accaduto, rifiutandosi di entrare nei dettagli di un episodio che il quotidiano svedese Aftonbladet ha descritto come uno "scandalo per ubriachezza", ma si è limitato semplicemente a dichiarare che “la priorità è garantire la tranquillità degli atleti e dello staff tecnico".

A essere a rischio potrebbe essere anche il suo ruolo di head coach, ma la questione sarà trattata in patria dopo la conclusione dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, come anticipato da Marleena Valtasola, direttrice esecutiva della Federazione Sciistica Finlandese. “Si è verificata una situazione molto spiacevole: è stato consumato alcol violando il regolamento di squadra", ha dichiarato. "Abbiamo deciso che Medved non parteciperà alle Olimpiadi. Le altre questioni saranno discusse con lui dopo i Giochi”, ha aggiunto, “ora è fondamentale salvaguardare la concentrazione degli atleti e restituire serenità alla squadra e a Igor”.

"Abbiamo uno staff solido e siamo fiduciosi di poter gestire la situazione nel miglior modo possibile", ha aggiunto.

Medved, che ha assunto la guida della squadra finlandese nel giugno 2024, si è anche scusato per il suo comportamento, tenutosi, è vero, al di fuori dell'orario di lavoro ma in violazione degli accordi stabiliti a priori dalla federazione e dal comitato olimpico. Al momento la nazionale finlandese di salto con gli sci è riuscita a conquistare una medaglia di bronzo nella combinata nordica grazie alla prestazione del 30enne Eero Hirvonen.