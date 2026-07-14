Volley in diretta sui social dei club. Ecco dove vedere i match in chiaro per i prossimi tre anni

Le partite delle pantere di Conegliano, dominatrici assolute della pallavolo italiana con otto scudetti di fila, in chiaro sulla Rai e sui canali social della società e delle giocatrici. È la grande novità annunciata ieri dalla Lega Volley Femminile Serie A che ha preparato per la nuova stagione la copertura mediatica più ampia di sempre: per i prossimi tre anni, le partite del massimo campionato di volley femminile saranno visibili, oltre che su Dazn, anche sulla Rai e sui social media della Lega, dei club e delle giocatrici attraverso un modello di distribuzione inedito nel panorama italiano. Con modalità eterogenee sono, infatti, diversi gli accordi conclusi da Spike Media (società che gestisce i diritti dei campionati Lvf Serie A di volley femminile, joint venture tra Lega Volley Femminile e Gameday by Njf) per l'assegnazione dei diritti della stagione 2026-2027.

Gli accordi

La Rai si conferma partner per la copertura in chiaro. Con un accordo senza precedenti, invece, Dazn trasmetterà l'intera regular season fino ai Playoff scudetto, la Coppa Italia Frecciarossa, la Supercoppa Italiana e la Lvf A2 Fineco. Ma non è finita. si potranno seguire la Serie A1 e la Serie A2 anche attraverso i social della Lega, dei club e delle giocatrici. Per la prima volta in regular season verranno trasmesse anche sui canali social dei club impegnati nei match e su quelli delle giocatrici, permettendo a sempre più tifosi e appassionati, di seguire le gesta delle pallavoliste spaziando tra più modalità di fruizione. "Come Spike Media, col supporto di Gameday e Lega Volley Femminile, abbiamo l'obiettivo di portare la pallavolo femminile a un pubblico sempre più ampio” commenta Simone Tomassetti, general manager di Spike Media. “Siamo consapevoli che il modo in cui gli utenti seguono lo sport sta cambiando e diventa sempre più necessario andare incontro alle nuove esigenze dei tifosi ma anche dei semplici curiosi, che altro non sono che gli appassionati del futuro. Abbiamo la fortuna di avere una rosa di talenti straordinari per cui abbiamo introdotto un modello di distribuzione che segna una vera e propria rivoluzione nel panorama italiano".

"Siamo di fronte a un traguardo storico” ha sottolineato Mauro Fabris, il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile “da noi fortemente voluto, una delle tante scelte che sta cambiando la pallavolo femminile italiana di vertice, quella che sostiene il movimento intero. Il nostro campionato di A1, universalmente riconosciuto come il più bello e competitivo al mondo, avrà finalmente una vetrina mediatica senza precedenti. E così la Serie A2”. Poi aggiunge: ”Questo accordo ci permetterà non solo di soddisfare la fame di grande pallavolo dei nostri tifosi storici, ma soprattutto di intercettare e coinvolgere le nuove generazioni.

Portare le gesta delle nostre straordinarie atlete ovunque si trovi il pubblico è una scelta che solo la Lega Pallavolo di Serie A poteva fare quale passo fondamentale per la definitiva consacrazione, crescita e valorizzazione dell'intero movimento del volley femminile”.