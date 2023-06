Ipsos: italiani più attenti alla sostenibilità ambientale

Quanto ne sanno gli italiani dell’Agenda 2030? È stato elaborato da Ipsos e ASviS un corposo sondaggio che ha coinvolto un campione significativo di 1.200 persone, per scoprire quale sia l’informazione percepita in relazione all’Agenda 2030 per uno Sviluppo Sostenibile. Questa è stata siglata nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e consta di 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals che mirano appunto a stabilire quali siano le priorità nei cambiamenti quotidiani verso uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ecologico, economico e sociale.

L’attenzione alla tutela del pianeta

Il 95% degli italiani, stando alla ricerca, conosce il concetto di sostenibilità, tuttavia lo collega per lo più alle tematiche ambientali: l’85% delle persone coinvolte crede infatti che lo sviluppo sostenibile consista nella tutela degli ecosistemi, ma solo il 34% sa che per l’Agenda 2030 è necessario coniugare l’ecologia alle scelte che si attuano in campo economico. Secondo il 18% degli intervistati inoltre lo sviluppo sostenibile è rappresentato da “ ecologia e basso impatto ambientale ”, mentre il 13% crede che consista nel “ conservare le risorse naturali ”. Una pari percentuale (ovvero il 13%) ha invece parlato anche della sostenibilità sociale.

Solo il 42% degli italiani conosce però l’Agenda 2030: tra loro il 45% ne ha appreso su Internet, il 29% sui social media, il 29% dalla televisione e il 26% dalla stampa in edicola. Alle persone coinvolte è stato chiesto quali risvolti dello sviluppo sostenibile sia più importante: il 36% ha indicato quella ambientale, il 15% quella sociale, il 12% quella economica, il 2% quella istituzionale, e il 35% ha affermato che sono tutte ugualmente importanti. Trattando di importanza, secondo gli intervistati, le priorità sui 17 punti sono relative alla lotta contro il cambiamento climatico (30%), a favore dell’energia pulita e accessibile (29%), per la tutela delle biodiversità (26%).

Dal dire al fare

La parte succitata del sondaggio riguarda la conoscenza teorica ma gli italiani hanno opinioni ben precise sul passaggio tra il dire e il fare. Il 25% crede che ognuno nel proprio piccolo possa fare qualcosa per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030: la presa di coscienza quindi c’è, ma ci sono diversi fattori che l’hanno generata. Secondo l’85% degli intervistati, l’attenzione per lo sviluppo sostenibile è legato al cambiamento climatico, mentre per il 75% è stata la guerra in Ucraina (e le sue conseguenze ad ampio raggio) ad aver causato questa consapevolezza, che per il 74% è stata invece provocata dalla pandemia di Covid-19.