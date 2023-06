Isole di plastica: cosa sono e quali sono le più grandi al mondo

Il romanzo Sventura di Chuck Palahniuk - che parla di una ragazzina uccisa, Madison Spencer, condannata all’inferno e alla ricerca di risposte su domande esiziali - si conclude con una metafora dell’espiazione: la salvezza umana che passa per un’isola di plastica. Quella del libro è una satira sull'essere e sull'apparire, ma tuttavia le isole di plastica rappresentano una realtà con cui fare i conti dal punto di vista ambientale: l’inquinamento prodotto da questo materiale, la plastica, soprattutto monouso, fa sì che si cerchi sempre più di ridurne l’utilizzo, mentre appunto si pensa a progettare la bonifica, duratura o definitiva, di queste zone marine. Una bonifica lenta, dispendiosa e forse impossibile da completare. Ma in cosa consiste il fenomeno?

Cosa sono le isole di plastica

In inglese vengono chiamate Plastic Vortex: in pratica, in corrispondenza di alcune zone di convergenza delle correnti oceaniche, si formano degli agglomerati di rifiuti galleggianti, in particolare rifiuti composti da plastiche e microplastiche. Come spiega l'Ocean Voyages Institute, le dimensioni e la forma dei Plastic Vortex cambiano nel corso dell’anno, tanto che a volte vengono avvistate e segnalate “isole” più piccole, soprattutto notate da pescatori.

Le isole di plastica sono dannose alla fauna e alla flora marina, i loro rifiuti possono entrare nella catena alimentare umana (soprattutto attraverso la contaminazione da microplastiche), e in generale sono pericolose per la vita sul pianeta Terra. Il 60% dei rifiuti che forma le isole di plastica proviene dall’inquinamento continentale: è solo una stima e anzi si teme che la percentuale possa essere superiore.

Ripulire gli oceani dalle isole di plastica è un’impresa impossibile, perché la plastica si spezzetta e richiederebbe un dispendio di energie ed economie non indifferente. Per cui ci si sta orientando sulla prevenzione, con la riduzione progressiva dell’utilizzo di plastica usa e getta nella vita quotidiana e nella produzione industriale.

Le isole di plastica più grandi del mondo

Sono 6 le isole di plastica più grandi al mondo, sebbene la loro superficie possa essere meramente indicativa:

la Great Pacific Garbage Patch ;

; la South Pacific Garbage Patch ;

; la North Atlantic Garbage Patch ;

; la South Atlantic Garbage Patch ;

; la Indian Ocean Garbage Patch ;

; la Artic Garbage Patch.

La densità delle isole di plastica varia, anche in base alla loro composizione. Ci sono infatti Plastic Vortex che sono effettivamente e prevalentemente composti da plastica, ma altri che presentano rifiuti organici in via di decomposizione o metalli il cui peso specifico permetta loro di galleggiare e non opporsi alla resistenza alla penetrazione del reticolo idrico.