Appello Caritas: "Servono aiuti per i terremotati in Myanmar"

Ascolta ora 00:00 00:00

Le conseguenze del terremoto che ha colpito le regioni centrali del Myanmar (ex Birmania), interessando anche Thailandia e Cina, si vanno rivelando di ora in ora sempre più catastrofiche. Le notizie che arrivano soprattutto dalle zone interne al Myanmar e circostanti l'epicentro (la regione di Mandalay, seconda città del paese), sono ancora incomplete e frammentarie. Ma bastano a far intuire l'estrema gravità dell'accaduto, confermata anche dai primi contatti che la rete internazionale Caritas ha potuto stabilire con la Caritas del Myanmar (KMSSS). Caritas Ambrosiana sta seguendo da vicino la situazione e ha stanziato 25 mila euro per i primi interventi, e invita fedeli, cittadini, comunità religiose, organismi civili e imprese a sostenere l'iniziativa con generosità e spirito di solidarietà.

Caritas ambrosiana intrattiene da tempo intense relazioni e collaborazioni con diversi soggetti nei Paesi colpiti dalla tragedia odierna. L'organismo pastorale milanese, coordinandosi con Caritas Italiana, ha finanziato molti interventi e progetti di emergenza, ricostruzione e rafforzamento delle comunità locali in Myanmar, Thailandia e in altri Paesi dell'area, nei mesi e negli anni successivi al devastante tsunami del dicembre 2004.

In tempi più recenti, è intervenuta in favore dei campi in Bangladesh che accolgono i profughi della minoranza Rohingya fuggiti dal Myanmar, perché oggetto di politiche discriminatorie e attacchi violenti da parte della giunta militare che governa l'ex Birmania.