Armani, sì della famiglia al Famedio. "Per intitolargli una via servono 10 anni"

Sì all'iscrizione al Famedio già durante la cerimonia del prossimo 2 novembre ("abbiamo ricevuto il consenso della famiglia e mi sembra già una cosa importante"), non del sindaco all'intitolazione a breve di una piazza o una via a Giorgio Armani, scomparso lo scorso 4 settembre. Il centrodestra ha depositato una richiesta ufficiale nei giorni scorsi ma Sala ribadisce "la regola che faccio rispettare da quando sono sindaco, ossia da nove anni. Per le intitolazioni di luoghi della città bisogna attendere che siano trascorsi dieci anni dalla morte. L'abbiamo fatto per Umberto Veronesi", fondatore dello Ieo, "e lo faremo per Armani". Si è aperta invece ieri mattina con un minuto di silenzio in ricordo dello stilista e fondatore della maison la presentazione della prossima Milano Fashion Week, in calendario dal 23 al 29 settembre, e il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa ha sottolineato che "questa edizione sarà celebrata nel segno del ricordo di Armani, uno dei suoi fondatori". E come Camera della Moda, anticipa Capasa, "sicuramente nei prossimi giorni organizzeremo qualcosa in ricordo di Giorgio ma prima vogliamo parlare con la famiglia. Ovviamente sulla Fashion Week aleggia il suo spirito, che per me è immortale".

Realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia Ice e del Comune, la Settimana della Moda prevede 171 appuntamenti: 54 sfilate fisiche e 4 digitali, 78 presentazioni, 7 presentazioni su appuntamento e

30 eventi. La sfilata di Giorgio Armani, che chiuderà le sfilate domenica 28, celebrerà i 50 anni del marchio, Laura Biagiotti festeggerà i 60 anni dalla sua Fondazione, La DoubleJ e Flower Mountain il decimo anniversario.