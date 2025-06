Arriva il prequel "Alien Earth": i mostri invadono il pianeta Terra

Ascolta ora 00:00 00:00

Arriverà il 13 agosto sugli schermi di Disney+ la nuova serie Alien: Pianeta Terra, il capitolo creato da Noah Hawley e basato sulla saga sci-fi di Ridley Scott, e il trailer appena pubblicato regala un buon numero di anticipazioni sulla storia e sui protagonisti al centro delle puntate.

Lo show, realizzato per Fx negli Usa, esordirà in streaming con i primi due degli otto episodi disponibili, seguiti da uno a settimana ogni mercoledì.

Veniamo alla trama, la serie è sostanzialmente un prequel di tutto il mondo futuribile creato da Ridley Scott ambientata due anni prima dell'avventura della nave spaziale Nostromo del film originale del 1979. Siamo quindi nel 2120, su un pianeta Terra ormai sostanzialmente governato da cinque megaindustrie: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. In questa Era Corporativa, ormai il confine tra biologico e meccanico si è fatto molto sottile. I cyborg (esseri umani con parti sia biologiche che artificiali) e i sintetici (robot umanoidi con intelligenza artificiale) convivono con gli esseri umani. Ma è appena avvenuto un nuovo balzo tecnologico pensato e voluto dal giovane e geniale fondatore della Prodigy Corporation: gli ibridi (robot umanoidi con coscienza umana). Il primo prototipo di ibrido, chiamato Wendy, segna un nuovo passo nella corsa dell'umanità verso l'immortalità. Ma ovviamente le sorti magnifiche e progressive sono rimandate. Un'astronave della compagnia Weyland-Yutani si schianta su Prodigy City. Ha fatto un giretto nel cosmo in stile safari. Solo che ha riportato sulla terra specie mutanti e pericolose. Wendy e gli altri ibridi - «Siamo veloci, siamo forti, siamo indistruttibili» - si offrono per andare a bordo a prelevare queste nuove specie invasive, che potrebbero non far del bene al pianeta.

Ovviamente ne nasce una caccia al cardiopalmo, dove dietro ad ogni angolo oscuro c'è

il terrore. Il risultato per quanto è stato possibile vedere sino ad ora è un prodotto in grado di rivitalizzare una saga che sembrava un po' esausta e darle una nuova vena cyberpunk, che occhieggia anche a Blade Runner.