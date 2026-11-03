Il Museo Diocesano festeggia i 25 anni con un giorno gratis

Era il 5 novembre del 2001 quando il cardinal Carlo Maria Martini inaugurava il Museo Diocesano, che sarebbe poi stato a lui intitolato. Nel complesso dei Chiostri di Sant’Eustorgio, in Ticinese, l’idea è quella di creare, seguendo gli stimoli della catechesi di Martini («La bellezza che salva») un museo speciale, con una collezione che ad oggi conta su un migliaio di pezzi, di cui oltre cinquecento sono esposti nelle sale. All’epoca il mondo era diverso, anche Milano era diversa. A 25 anni di distanza, giovedì 5 novembre, il Museo Diocesano celebra il suo compleanno non con cerimonie di facciata, ma con una giornata di apertura gratuita al pubblico (dalle 10 alle 20) e visite guidate. Mons. Luca Bressan, vicario per la cultura, carità, missione e azione sociale della Diocesi di Milano e presidente del museo, spiega: «Il Diocesano è inserito nei Chiostri di Sant’Eustorgio, accanto alla Basilica, al cimitero paleocristiano, alla Cappella Portinari (a proposito: il cantiere per il restauro del primo chiostro, dove stava l’oratorio e che diventerà area museale, è ora in mano alla soprintendenza e a breve dovrebbe partire, ndr). Il museo è chiamato a dare vita alla testimonianza della fede cristiana che gli artisti, in particolare lombardi, hanno offerto lungo i secoli». Si deve certamente all’instancabile lavoro della direttrice Nadia Righi la qualità indubbia dell’offerta museale di questi ultimi anni, che ha ampliato il pubblico dei visitatori (90mila nel 2025).

Ora il museo si regala anche un sito tutto nuovo, museodiocesano.it, con una fruizione più immediata ed efficace, e una nuova guida alla collezione, Museo Diocesano Carlo Maria Martini.

80 Capolavori, redatta con competenza da Alessia Devitini, conservatrice del museo, ed edita da Dario Cimorelli.

Il Diocesano è un work in progress: si sono conclusi i restauri di due dipinti della collezione (il «San Giuseppe con il Bambino» di Guido Reni e l’incantevole «Sola!» di Emilio Longoni). Mentre L’Annunciazione di Artemisia Gentileschi, in prestito da Capodimonte, è la protagonista di questa stagione per il ciclo «Un Capolavoro per Milano» (fino al 31 gennaio), dal 19 del mese la «fotografia umana» torna al piano terra con la personale di Federico Garolla «Gente d’Italia. Fotografie 1949-1968».

Il periodo natalizio vedrà anche, dal 1° dicembre, i presepi di carta del Museo di Dalmine in dialogo con il Presepe del Londonio, gioiello della collezione permanente.

Uno sguardo al 2027: da febbraio, come mostra pasquale, ci sarà un confronto inedito tra il «Compianto su Cristo Morto» di Beato Angelico, in arrivo dal Museo di San Marco di Firenze, e la struggente installazione «The Bell Tolls Upon The Waves» dell’artistar albanese Adrian Paci.

A marzo, infine, sarà inaugurata una sala permanente dedicata al monumentale ciclo di 14 affreschi della «Via Crucis» di Gaetano Previati, campione del Divisionismo: realizzato tra il 1882 e il 1888 per il portico del cimitero di Castano Primo, dopo il necessario restauro, il ciclo torna significativamente al Diocesano, dove era stato esposto nel periodo dell’inaugurazione.