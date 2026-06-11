Zero Point, a Malpensa l’arte racconta la sostenibilità

La sostenibilità declinata attraverso l’arte nella mostra “0” Zero Point – Intercontinental Sustainability & Upcycling Exhibition realizzata dall’artista turca Deniz Sağdıç inaugurata all’aeroporto di Malpensa alla presenza di Armando Brunini, amministratore delegato e direttore generale di Sea Aeroporti di Milano e Mehmet Özöktem, console generale della Turchia a Milano, allestita al Terminal 1 nell’ area Rent a Car che resterà aperta fino al primo settembre.

La mostra propone al pubblico una selezione di opere che appartengono alla celebre serie Ready-Re Made, il progetto artistico che traduce in linguaggio visivo i principi della sostenibilità, del recupero creativo e dell'economia circolare attraverso la trasformazione di materiali di scarto in opere d'arte di grande impatto estetico e in questo solco il progetto internazionale “0” Zero Point ha obiettivo di raccontare e promuovere l'impegno della Turchia sui temi della sostenibilità e della strategia "Zero Waste", attraverso un percorso espositivo che fa scalo in aeroporti selezionati dei diversi continenti.

Un invito a riflettere sulle proprie abitudini di consumo, sul valore del riutilizzo delle risorse e sull'importanza della raccolta differenziata, con una visione positiva e creativa della sostenibilità. Attraverso oggetti di uso quotidiano destinati allo scarto, Deniz Sağdıç realizza ritratti e composizioni che trasformano il rifiuto in materia artistica, dimostrando come ogni elemento possa acquisire una nuova vita e un nuovo significato.

Il concetto di "Zero Point" rappresenta simbolicamente il punto di partenza di questo cambiamento: un momento di consapevolezza in cui ciò che viene considerato scarto si trasforma in opportunità, valore e bellezza. Contesto in cui Malpensa si conferma non solo porta d'accesso intercontinentale al territorio, ma anche luogo di incontro fra culture, innovazione e impegno verso un futuro più sostenibile.

L'arrivo delle opere a Milano Malpensa è stato reso possibile grazie al supporto di Turkish Airlines che ne ha coordinato il trasporto internazionale dall'Argentina, tappa precedente del percorso espositivo internazionale, contribuendo così alla realizzazione di un progetto che unisce idealmente continenti, culture e sensibilità diverse attraverso il linguaggio universale dell'arte.

I collegamenti diretti dallo scalo di Malpensa per la Turchia sono operati da Turkish Airlines per Istanbul con 28 voli alla settimana e Sun Express per Izmir con 3 voli settimanali

e Antalya con 2 voli settimanali. Nel 2025 sono stati 650mila i passeggeri decollati dall’aeroporto milanese per la Turchia con un trend di crescita del 6% tra gennaio e maggio 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025.