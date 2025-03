Le icone salvate dalla guerra in Siria in mostra a Torino

Ascolta ora 00:00 00:00

Dieci icone greco-melchite salvate dal recente riaccendersi delle persecuzioni di Al Qaeda in Siria, sono esposte presso il Coro della Chiesa di Santa Pelagia alla Fondazione OMI, in occasione della mostra “Risorgimento dell’artigianato dell’icona siriana”.

La Fondazione H.Opes

Le icone, realizzate all'interno del progetto "Scuola di icone", tenutosi nel 2023 a Damasco e sostenuto dall'Assessorato alla Cooperazione Internazionale, sono state portate in Italia dalla Fondazione H.Opes allo scopo di mantenere alta l’attenzione e di non far calare il silenzio su cosa avviene in Siria. “ Dalla Siria ci giungono notizie preoccupanti, ma anche messaggi di tanti siriani decisi a non rassegnarsi davanti alla persecuzione jihadista ” dichiarano dalla Fondazione H.Opes.

Le parole dell'assessore alla cooperazione

“ Il progetto aveva lo scopo di contribuire alla ricostruzione di una Siria devastata dalla guerra, ma dove si era però riaffermato il pluralismo religioso - spiega l’assessore regionale alla cooperazione internazionale Maurizio Marrone. Ora, in un contesto geopolitico completamente cambiato, assume la missione ancora più importante di mantenere alta l'attenzione sulla difesa del pluralismo confessionale, della libertà di culto e della sopravvivenza della Cristianità d'Oriente, attualmente sotto la rinnovata minaccia del fondamentalismo qaedista ".