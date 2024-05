Aspi accelera il maxi-cantiere per elettrificare l'intera rete

Autostrade per l'Italia punta alla totale elettrificazione delle tratte autostradali in gestione. L'obiettivo è creare la più grande rete di ricarica ad alta potenza in Italia grazie all'installazione nelle oltre 200 aree di servizio di stazioni di ricarica di ultima generazione, segnando così un primato a livello nazionale in tema di infrastrutturazione per i veicoli elettrici. Un percorso ambizioso ma già a buon punto grazie alla conclusione, nel 2023, del piano di installazione e di attivazione di cento stazioni di ricarica per i veicoli elettrici, in altrettante aree di servizio, portato avanti da Free To X, società controlla da Aspi dedicata ai servizi avanzati per la mobilità sostenibile, che assicura oltre a una copertura omogenea del territorio italiano, 47 nel Centro-Sud e 53 nel Centro-Nord per un totale di 281 colonnine, una interdistanza media di 50 chilometri, in linea con i livelli europei e con il regolamento europeo. A questo piano, nei giorni scorsi, si è aggiunto il nuovo tassello dell'assegnazione, tramite procedure competitive, delle prime otto stazioni ultrafast ad un importante player del settore. Una vera e propria seconda fase di questa ambiziosa strategia di sostenibilità.

L'obiettivo dei nuovi bandi, che vedranno la realizzazione di ulteriori 100 aree di servizio sulla rete Aspi, è quello di stimolare ulteriormente la crescita della domanda del mercato elettrico e di sostenere la partecipazione di una pluralità di operatori specializzati. Entro il 2024 saranno bandite le altre gare che permetteranno di raggiungere la copertura totale dell'infrastruttura gestita dal Gruppo e abbassare ulteriormente l'interdistanza a 30 chilometri tra una stazione e l'altra. Anche in questo caso, le aree di servizio interessate da questa assegnazione, sono distribuite in modo omogeneo nel territorio italiano, sei nel Centro-Sud e due nel Nord, e in quattro grandi direttrici autostradali: A1 Milano-Napoli, A13 Bologna-Padova, A8 Milano-Varese e A14 Bologna Taranto. In particolare si tratta di: S. Nicola Ovest (Caserta), Teano Est (Caserta), S.Pelagio Est (Padova), Verbano Ovest (Varese), Montepulciano Est e Ovest (Siena), Le Saline Est e Ovest (Foggia), tutte di tipo Ultrafast (ricarica dell'80% della batteria in 20 minuti) e vedranno tra le 10 e le 14 postazioni di ricarica con potenza fino a 400kW, dotate di impianti fotovoltaici, storage, pensiline a copertura delle colonnine, sistemi di video sorveglianza, prese di ricarica come Type2 e ChaDeMo e potranno essere interoperabili con tutti i Mobility Service Provider che ne faranno richiesta.

Questa è una delle iniziative concrete portate avanti da Aspi in ottica di sostenibilità e in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione. Il Gruppo, infatti, ha posto le basi della propria strategia ESG definendo traguardi sfidanti, avviando iniziative che coinvolgono in questo percorso tutti i suoi principali stakeholders e disegnando un nuovo sistema per la governance della sostenibilità: dai pannelli fotovoltaici installati lungo la rete, a progetti con illuminazione a LED nelle stazioni e in galleria. Tutte iniziative che si inseriscono nel più ampio Programma Mercury Smart Sustainable Mobility.

Il Gruppo, infatti, continua a lavorare alla costruzione di un grande polo unitario e coordinato per l'innovazione tecnologica, al fine di garantire infrastrutture sempre più sicure e partecipare alla rivoluzione che decarbonizzazione, digitalizzazione e nuovi servizi di trasporto stanno apportando a tutti i sistemi di mobilità.

Un programma che consentirà di ammodernare gli asset, di fluidificare il traffico aumentando la sicurezza di chi viaggia, di contribuire attivamente al processo di decarbonizzazione e transizione energetica, portando benefici significativi alla collettività e all'ambiente.