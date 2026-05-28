Atm protagonista nel design, la mostra riceve il Compasso d'Oro

È stata premiata con il Compasso d'Oro la mostra di Atm intolata "Atm manifesto - Storie, Viaggi e Design" che ha saputo raccontare il ruolo d'avanguardia dell'azienda dei trasporti milanese. Atm ha ritirato il premio nel giorno del suo 95esimo compleanno. "Un traguardo prestigioso, raggiunto grazie alla ricerca sul patrimonio dell'Archivio Storico Atm e che testimonia il forte legame tra l'Azienda e la città. Atm si conferma così protagonista da quasi un secolo non soltanto della mobilità urbana, ma anche della storia del design, dei cambiamenti sociali e dell'identità stessa di Milano" ha detto l'azienda.

Il Compasso d'Oro ha riconosciuto l'eccezionale lavoro di ricerca che ha portato alla realizzazione della mostra "Atm manifesto" e che, come sottolinea la Giuria del Premio, "aiuta a rafforzare il legame profondo tra un servizio e la collettività". Atm ringrazia la Giuria per aver riconosciuto il valore culturale e sociale del proprio patrimonio di manifesti, campagne di comunicazione, fotografie e materiali originali. Un vero e proprio scrigno quello dell'Archivio Storico, che ha restituito al pubblico quasi un secolo di storia non solo aziendale, ma dell'intera città.

"Il Compasso d'Oro è per Atm un premio di straordinario valore" ha dichiarato Laura La Ferla, direttore Comunicazione Atm. Il percorso espositivo ha mostrato il legame che si è instaurato tra l'Azienda e la città attraverso documenti, immagini e campagne di sensibilizzazione che hanno segnato l'evoluzione di Milano, offrendo un patrimonio culturale davvero unico. Questo importante traguardo, nato da un considerevole lavoro di ricerca del nostro Archivio Storico, è dedicato a Milano, la città che Atm e le sue persone servono con impegno ogni giorno. Guardiamo al futuro con la stessa attenzione con cui custodiamo la memoria".

"Atm manifesto" è un progetto di ricerca di Silvia Zeni, responsabile dell'Archivio Storico Atm, e di Matteo Pirola, curatore.

L'esposizione, ospitata all'ADI Design Museum tra novembre 2024 e gennaio 2025, ha illustrato l'evoluzione dei linguaggi artistici, grafici e pubblicitari nelle campagne di comunicazione Atm, riportando alla luce immagini e simboli che hanno accompagnato i cambiamenti della mobilità e della società milanese.