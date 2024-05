Con 2 euro centra il "sei" al Superenalotto: a Napoli vinti oltre 101milioni

Con una schedina da 2 euro, un fortunato vincitore ha sbancato il Supernenalotto, indovinando la combinazione dei sei numeri vincenti e portandosi a casa oltre 100 milioni di euro, per l'esattezza 101.511.953,21 euro. La schedina vincente è stata giocata presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Toledo, ex Via Roma 410 a Napoli. I numeri vincenti sono 6, 40, 80, 71, 55, 20, numero jolly 12 e numero Superstar 75. Per il momento è ignota l'identità del nuovo milionario.

L'ultimo jackpot risaliva allo scorso novembre, quando a Rovigo andarono circa 85milioni di euro. Questo, indovinato il 10 maggio, risulta quindi essere il primo "sei" del 2024. La vincita più alta in assoluto del gioco del Superenalotto risale al febbraio 2023, quando venne realizzato un jackpot da 371,1 milioni di euro grazie al sistema “Una Buona Stella”. Con una giocata da 450 euro, divisa in 90 cedolini da 5 euro, i fortunati vincitori hanno portato a casa circa 4 milioni di euro ciascuno. Il secondo jackpot più alto risale al 13 agosto 2019, quando a Lodi vennero vinti 209milioni di euro. Per il terzo jackpot più alto della storia, invece, si deve tornare indietro al 2010, quando con un altro grosso sistema sono stati vinti 177milioni di euro, quasi 178milioni. Dalla nascita del Superenalotto nel 1997 sono stati raggiunti "appena" 130 jackpot. Ma considerando esclusivamente i premi di prima categoria, quindi non quelli minori, il gioco ha distribuito quote per oltre 5 miliardi di euro in meno di 30 anni.

Nell'estrazione di questa sera, a fronte della fortunata circostanza capitata con la schedina base da 2 euro, non è stato centrato nessun "cinque +1" (ossia cinque numeri di estrazione più jolly). I "cinque" sono stati in tutto 7 e hanno portato a casa poco più di 18mila euro ciascuno. I "quattro" ammontano a un totale di 428 e di sono aggiudicati poco meno di 430 euro a testa.

I "tre" hanno vinto poco più di 23 euro e i "due" hanno portato a casa 5 euro.